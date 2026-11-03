David Bisbal reivindica la balada clásica a través de artistas y composiciones “eternas”

"Creo que el pop romántico vive un momento que necesita del recuerdo de mucha gente, pero los que somos románticos a muerte siempre las vamos a defender (los clásicos)", afirmó el vocalista durante una rueda de prensa sobre el escenario del Auditorio Nacional de la capital mexicana.

El intérprete explicó que su nuevo proyecto discográfico y conceptual, titulado 'Eternos', supuso una exigente inmersión técnica al adentrarse en las obras de leyendas de las décadas de los recientes años setenta y ochenta, como los mexicanos José José y Juan Gabriel (ya fallecidos), y los españoles Camilo Sesto (fallecido) y Raphael y Julio Iglesias.

"Estudiando las voces de todos ellos me he dado cuenta de que fueron extraordinarios intérpretes y compositores; no es que fui a grabar y ya, sino que me ha costado muchísimo trabajo interpretar y hacer una representación digna de lo que significan estos grandes eternos", admitió Bisbal.

"La voz de José José o la de Juan Gabriel son completamente diferentes, pero precisamente por esa riqueza musical es que los artistas de México son tan importantes; hay muchísimo para estudiar, elegir y emocionarte", explicó el cantante a EFE, tras anticipar que en sus próximas presentaciones en el país contará con el acompañamiento de mariachi en directo.

A contracorriente de la tendencia de colaboraciones y ritmos urbanos que rige el mercado contemporáneo, el músico andaluz defendió su apuesta por prescindir de invitados en el álbum para privilegiar arreglos orgánicos y grabaciones instrumentales sin elementos preprogramados.

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"Lo más fácil hubiese sido hacer un disco pop popular o acercarme a ciertos géneros y colaboraciones que me ayuden a estar en primera línea, pero considero que la fidelidad es importante en la música", argumentó.

Para Bisbal, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México representa un” templo de la música” que ha marcado su carrera desde sus primeras presentaciones en el país.

"El Auditorio es mágico porque se escucha como un teatro de 10.000 personas, algo que no se ha visto en toda Latinoamérica ni en mi país por su referencia acústica y sonora de estas dimensiones", elogió el vocalista, de 47 años.

El coloso capitalino ha sido escenario de hitos clave en su trayectoria, tales como sus conciertos compartidos junto a Juan Gabriel y colaboraciones con Pedro Fernández.

Esa estrecha relación continuará con el tramo mexicano del 'Tour Eternos 2026', que iniciará el 19 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, seguirá el 21 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey y concluirá el 4 de diciembre en el Auditorio Nacional de la capital.

Con estas fechas, el intérprete almeriense sellará más de dos décadas de complicidad con México, al reafirmar su compromiso con la música orgánica y la vigencia del cancionero romántico hispanoamericano.