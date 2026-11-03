De espacios antialgoritmo a textiles con memoria: el diseño internacional en Buenos Aires

Este encuentro, que se celebra cada dos años, está organizado por la asociación Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DaRa), que precisamente cumple cuarenta años y lo celebra con un simposio en el que los creadores invitados intercambian experiencias con el ánimo de inspirarse aún más y construir lazos.

El secretario de la comisión directiva de DaRa, el diseñador José Luis Otiniano, explica que en esta décima edición han sido invitados a Buenos Aires los creativos de seis estudios de diseño.

En declaraciones a EFE, Otiniano aprovecha para expresar que "en Argentina hay mucho capital humano, mucha creatividad, mucha formación académica, pero falta unión entre el diseñador y las empresas, que las empresas inviertan en investigación, desarrollo y experimentación”.

Y sobre el reto de la inteligencia artificial (IA), dice que “es una herramienta que ayuda a resolver", pero "la sensibilidad, el tener una conexión que movilice, que sientas que te haga vibrar, por el momento le falta mucho a la inteligencia artificial".

Bajo ese universo de creación, el directivo de DaRa dio este martes la bienvenida al X Encuentro Internacional de Diseño.

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Los españoles Oscar Sánchez y César Cañadas estudiaron Arquitectura y luego se instalaron dos años en la ciudad china de Shanghai, donde se inspiraron para crear YYPlusPlus, su estudio ubicado en el madrileño barrio de La Latina, conocido por sus proyectos experimentales, conceptuales e interactivos.

La dupla ha diseñado, entre otros proyectos, la Sala de Despiece, las finales europeas de League of Legends y las oficinas de Red Bull y Jungle.

"Todo empezó en Shanghai donde, no sé cómo, empezamos a organizar ‘rave’ clandestinas. Fue un momento muy estimulante, un laboratorio de experimentación en muchas disciplinas a la vez: eventos, diseño de iluminación, branding, diseño gráfico, arquitectura”, explica a EFE Sánchez.

Cañadas sigue con detalles del proyecto que traen a Buenos Aires: “Jungle nos llamó para hacer la recepción y una sala especial, esa recepción era, en realidad, una tienda, una reflexión alrededor de los tiempos que corren y la algoritmización de los procesos de compra".

"Nosotros ya no decidimos qué comprar, está todo completamente mediado. Nuestro espacio reivindica una compra pausada, la exploración, tomarte un tiempo para descubrir qué es lo que quieres comprar", añade.

En el otro lado está el universo mágico del colombiano Jorge Lizarazo, que tiene su estudio Hechizoo en Bogotá, donde trabajan más de 75 tejedores y crean piezas textiles únicas, muchas de ellas instaladas en museos de Estados Unidos y Europa, así como en colecciones particulares de distintos países.

Su búsqueda ha sido la memoria y el arraigo, dice el dossier, pero Lizarazo lo describe a EFE con otras palabras: "El foco de mi trabajo es extender a través del textil la belleza, mostrar el país que amo a través de los textiles".

Lizarazo usa alambre, estaño y cobre, entre otros materiales. Su estudio ha creado más de 2.500 fibras que han viajado por todo el mundo: "Me siento especialmente orgulloso de haber logrado un puente entre Japón y Colombia, creando una sinergia con maestros artesanos que allá se consideran tesoros nacionales".

También exponen sus trabajos en el congreso porteño de Diseño el brasileño Brunno Jahara, la neerlandesa Lenneke Langenhuijsen y el argentino Francisco Gómez Paz; así como la colombiana Ana Milena Hernández Palacios y el belga Christophe Penasse, quienes tienen el estudio Masquespacio en la ciudad española de Valencia.