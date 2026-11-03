Demócrata Jon Ossoff retiene su escaño clave en el Senado de EE.UU., según proyecciones

Ossoff, de 39 años, había recibido casi dos tercios de los votos contabilizados desde que las urnas cerraron en Georgia a las 19:00 hora local (00:00 del miércoles GMT), de acuerdo con los canales NBC y CBS.

Su rival, Collins, ejercía como representante federal en la Cámara Baja y se había consolidado en el Congreso como un firme aliado del ala conservadora del Partido Republicano.

Ossoff era el único senador demócrata que buscaba la reelección durante estas elecciones de medio mandato en un estado donde venció el presidente Donald Trump en 2024.

Senador desde 2021, el joven político es una de las figuras demócratas mencionadas como posible aspirante a la candidatura presidencial de 2028.

Su victoria en Georgia es fundamental para las aspiraciones demócratas de arrebatar la mayoría en el Senado a los republicanos. Para lograr ese objetivo, el Partido Demócrata debe ganar cuatro escaños actualmente conservadores, además de mantener todos los que defiende.

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Este martes los estadounidenses votaron en las elecciones de medio mandato del presidente Donald Trump para elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara Baja, a un tercio de los senadores y a varios gobernadores y cargos estatales y locales.