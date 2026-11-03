Dos detenidos por el asesinato de un defensor de derechos humanos en el sur de México

Pérez Pérez, indígena tzotzil que acompañaba a familias desplazadas por la violencia, fue asesinado a balazos el 28 de octubre, en el municipio de Chenalhó, en una región marcada por conflictos territoriales, desplazamientos forzados y la presencia de grupos armados.

Tras informar de las primeras dos detenciones, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó hoy que las investigaciones continúan para identificar y arrestar a más personas que estarían involucradas en el crimen.

De acuerdo con el funcionario, las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte del ataque. Las imágenes muestran que Pérez Pérez ingresó a un taller mecánico y que, minutos después, un hombre pasó por el lugar en motocicleta y regresó acompañado de otro sujeto, quien presuntamente disparó contra el defensor.

La Fiscalía sostiene que el homicidio fue planeado y ejecutado de manera premeditada; sin embargo, aún falta esclarecer quién ordenó el crimen y quiénes más participaron.

Por su parte, José Vázquez, compañero de Reynaldo y también defensor de derechos humanos, afirmó que continuará acompañando a víctimas de violencia y desplazamiento forzado, labor que realizaba junto al activista asesinado.

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Aunque reconoció los avances en la investigación, denunció que también ha recibido amenazas por su trabajo en defensa de las familias desplazadas, dijo que tiene dos denuncias pendientes por amenazas y que desde el año pasado solicitó medidas cautelares, sin obtener respuesta.

Ante el temor que persiste en la región, señaló que solicitó nuevamente protección y pidió a las autoridades que escuchen su demanda y respeten su labor.

“Espero que esta vez escuche la Fiscalía. Es más importante trabajar por la paz, por la unidad y el respeto como seres humanos”, expresó.

Vázquez advirtió que la inseguridad mantiene en riesgo a la población civil, y señaló que las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos y acompañan a familias desplazadas no pueden quedar sin respuesta.

Durante más de una década, Pérez Pérez acompañó a familias desplazadas de Santa Martha, refugiadas en Polhó, y participó como mediador en conflictos agrarios de la región. Desde 2024 también trabajaba con mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.

Su asesinato se suma a otros crímenes contra defensores indígenas en Chiapas, entre ellos el del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado en 2024, y el del activista Simón Pedro Pérez López, ocurrido en 2021.