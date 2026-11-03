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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:55

Ecuador cancela clases presenciales en cuatro ciudades por lluvias causadas por El Niño

Imagen sin descripción

Quito, 3 nov (EFE).- Los colegios públicos de cuatro ciudades de la provincia costera de Guayas, incluida la más grande del país, Guayaquil, tendrán este miércoles clases no presenciales debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que ha dejado once personas fallecidas en Ecuador desde el 29 de agosto pasado.

Por EFE
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Así lo anunció en X la ministra de Educación, Gilda Alcívar, quien detalló que la medida se adoptó de acuerdo con las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, y que se aplicará en los centros públicos de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán.

Por su parte, las instituciones privadas decidirán si mantienen clases presenciales o se pasan a la modalidad virtual.

La decisión se produce después de que el Ministerio de Educación dispusiera también la modalidad virtual en los centros escolares de Santa Cruz, en las islas Galápagos, por la emergencia derivada de las fuertes lluvias e inundaciones asociadas a El Niño que dejaron un muerto.

En Guayaquil también se confirmó el pasado lunes el fallecimiento de una persona y un herido tras caerles una pared por un derrumbe derivado de las fuertes inundaciones que registró la ciudad más grande del país por las precipitaciones.

Según el balance de este martes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), once personas han fallecido y otras 48.958 se han visto afectadas por las lluvias desde finales de agosto.

Las víctimas mortales se han registrado en las provincias de Azuay, El Oro, Guayas y Galápagos.

También se han producido 1.086 eventos adversos en las 24 provincias del país, que han alcanzado 159 municipios y 437 parroquias, con datos hasta este martes.

Además, 11.449 viviendas han sufrido daños y 38 han quedado destruidas.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensase inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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