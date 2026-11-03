Eisenkot acusa a Netanyahu de poner en peligro la relación estratégica de Israel con EEUU

"La relación especial de Israel con Estados Unidos es un componente clave de su seguridad nacional", escribió el político y antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí en sus redes sociales, y calificó de "peligroso" que los responsables del aparato de seguridad se hayan enterado, según dice, por los medios de comunicación de los cambios en esa relación.

Eisenkot acusó además a Netanyahu de no informar con transparencia a la población y reclamó que comparezca públicamente para responder a las preguntas de los ciudadanos.

"Una vez más, el primer ministro de Israel es incapaz de mirar a los ciudadanos a los ojos y decirles la verdad. Netanyahu debe dar explicaciones a los israelíes esta noche", concluyó su mensaje.

Trump anunció este martes que prevé interrumpir a finales de 2026 los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.

En una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario estadounidense explicó que la iniciativa partió del propio Netanyahu, quien planteó la posibilidad de renunciar a la ayuda.

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El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales entre 2019 a 2028.

Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, y el primero llegó a respaldar al segundo en las recientes elecciones legislativas, aunque ambos mantienen diferencias en cuanto a la guerra que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El presidente estadounidense ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el primer ministro israelí continúa presionando para lanzar nuevos ataques.