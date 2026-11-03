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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 19:25

El beneficio del Banco Itaú crece un 6,2 % en el tercer trimestre de 2026

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São Paulo, 3 nov (EFE).- El banco brasileño Itaú, el mayor de América Latina, obtuvo un beneficio de 12.617 millones de reales (unos 2.050 millones de dólares) en el tercer trimestre, un aumento del 6,2 % respecto al mismo periodo del año pasado, informó este martes la empresa.

Por EFE
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El resultado supone una mejora respecto a las expectativas del mercado, así como un crecimiento frente a las ganancias del tercer trimestre de 2025, cuando la entidad financiera logró 11.876 millones de reales en beneficios (unos 2.163 millones de dólares).

La cartera de crédito expandida cerró el trimestre en los 1,5 billones de reales (unos 270.000 millones de dólares), un aumento del 10,4 % interanual.

El retorno sobre el patrimonio líquido (ROE) de Itaú, indicador de su rentabilidad, fue del 23,6 %, un retroceso respecto al 24,5 % registrado en el segundo trimestre.

Por otra parte, el índice de morosidad entre 15 y 90 días se redujo una décima y terminó el trimestre en un 1,7 %.

El CEO del banco, Milton Maluhy, atribuyó en un comunicado los resultados a "la disciplina en la gestión" y a "la concesión responsable de crédito".

El Itaú tiene Brasil como principal mercado, pero mantiene presencia en otros países latinoamericanos como Chile y Paraguay.

En agosto, el banco vendió su negocio de banca minorista en Colombia y Panamá.

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