El exjuez Baltasar Garzón, premiado en Lisboa en el congreso internacional antifascista

El exmagistrado de la Audiencia Nacional figura entre los premiados por sus investigaciones sobre crímenes cometidos bajo dictaduras y su trabajo contra la impunidad, según el dossier de prensa de la federación.

Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012, después de que el Tribunal Supremo lo condenara a once años de inhabilitación por ordenar la intervención de comunicaciones entre investigados del caso Gürtel -una de las mayores tramas de corrupción vinculadas al conservador Partido Popular (PP) español- y sus abogados.

La ceremonia tendrá lugar en la sede de la central sindical portuguesa CGTP-IN, donde los actos conmemorativos comenzarán a las 17.30 horas (GMT) del viernes 6 de noviembre.

Entre los galardonados también se encuentra la española Carmen Negrín, presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, por su labor de preservación de los archivos y la memoria de la República española y del exilio.

Los reconocimientos de esta edición distinguen a personas y organizaciones de nueve países europeos, entre ellos testigos de la resistencia, supervivientes de la deportación, historiadores, periodistas, educadores y defensores de los derechos humanos.

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También será premiado el portugués Domingos Abrantes Ferreira, opositor a las dictaduras de António de Oliveira Salazar y Marcelo Caetano, antiguo preso político y exmiembro del Consejo de Estado.

El Premio Michel Vanderborght reconoce la defensa de los ideales de la resistencia antifascista, la conservación de la memoria histórica y la lucha contra el nazismo y el neonazismo, de acuerdo con la FIR.

La distinción lleva el nombre de un miembro de la resistencia belga que asumió la presidencia de la federación en 2003. Fue entregada por primera vez en el Parlamento belga en 2013 y celebró posteriores ediciones en Praga, Budapest y Barcelona, antes de esta quinta convocatoria en Lisboa.

El congreso se desarrollará del 6 al 8 de noviembre y reunirá a representantes de asociaciones antifascistas y de memoria de la resistencia para debatir sobre la paz, la democracia, el avance de la extrema derecha y la participación de las generaciones más jóvenes.

Los delegados examinarán una propuesta de resolución contra lo que la FIR describe como una criminalización política del antifascismo por parte de la Administración estadounidense.

Fundada en Viena en 1951, la FIR reunió a organizaciones de la resistencia, deportados y supervivientes de la persecución nazi de Europa oriental y occidental. En la actualidad integra asociaciones de veteranos y de generaciones posteriores de antifascistas de Europa, Israel y América Latina.