ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 08:35

El exjuez Baltasar Garzón, premiado en Lisboa en el congreso internacional antifascista

Imagen sin descripción

Lisboa, 3 nov (EFE).- El exjuez español Baltasar Garzón será galardonado este viernes en Lisboa con el Premio Michel Vanderborght, la máxima distinción de la Federación Internacional de Luchadores por la Resistencia–Asociación de Antifascistas (FIR), durante los actos de apertura de su XX Congreso, que coincidirá con el 75 aniversario de la organización.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional figura entre los premiados por sus investigaciones sobre crímenes cometidos bajo dictaduras y su trabajo contra la impunidad, según el dossier de prensa de la federación.

Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012, después de que el Tribunal Supremo lo condenara a once años de inhabilitación por ordenar la intervención de comunicaciones entre investigados del caso Gürtel -una de las mayores tramas de corrupción vinculadas al conservador Partido Popular (PP) español- y sus abogados.

La ceremonia tendrá lugar en la sede de la central sindical portuguesa CGTP-IN, donde los actos conmemorativos comenzarán a las 17.30 horas (GMT) del viernes 6 de noviembre.

Entre los galardonados también se encuentra la española Carmen Negrín, presidenta de honor de la Fundación Juan Negrín, por su labor de preservación de los archivos y la memoria de la República española y del exilio.

Los reconocimientos de esta edición distinguen a personas y organizaciones de nueve países europeos, entre ellos testigos de la resistencia, supervivientes de la deportación, historiadores, periodistas, educadores y defensores de los derechos humanos.

También será premiado el portugués Domingos Abrantes Ferreira, opositor a las dictaduras de António de Oliveira Salazar y Marcelo Caetano, antiguo preso político y exmiembro del Consejo de Estado.

El Premio Michel Vanderborght reconoce la defensa de los ideales de la resistencia antifascista, la conservación de la memoria histórica y la lucha contra el nazismo y el neonazismo, de acuerdo con la FIR.

La distinción lleva el nombre de un miembro de la resistencia belga que asumió la presidencia de la federación en 2003. Fue entregada por primera vez en el Parlamento belga en 2013 y celebró posteriores ediciones en Praga, Budapest y Barcelona, antes de esta quinta convocatoria en Lisboa.

El congreso se desarrollará del 6 al 8 de noviembre y reunirá a representantes de asociaciones antifascistas y de memoria de la resistencia para debatir sobre la paz, la democracia, el avance de la extrema derecha y la participación de las generaciones más jóvenes.

Los delegados examinarán una propuesta de resolución contra lo que la FIR describe como una criminalización política del antifascismo por parte de la Administración estadounidense.

Fundada en Viena en 1951, la FIR reunió a organizaciones de la resistencia, deportados y supervivientes de la persecución nazi de Europa oriental y occidental. En la actualidad integra asociaciones de veteranos y de generaciones posteriores de antifascistas de Europa, Israel y América Latina.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más

Te puede interesar