El expresidente de la aerolínea China Eastern, condenado a 14 años de prisión por sobornos

El Tribunal Popular Intermedio de Shenyang, en la provincia nororiental de Liaoning, también sentenció a Liu a una multa de 4 millones de yuanes (unos 600.000 dólares) y dispuso que los bienes obtenidos ilícitamente y sus rendimientos serán entregados al tesoro estatal.

Liu ocupó puestos de máxima responsabilidad en dos de los grandes conglomerados aéreos de China: dirigió China Southern entre 2004 y 2008, pasó después a la dirección ejecutiva de China Eastern y, entre 2016 y 2022, presidió el grupo que controla ésta última aerolínea.

Según el fallo, entre 2002 y 2023, el acusado se valió de los altos cargos que ocupó en las aerolíneas estatales para ayudar a entidades y personas en cuestiones como la gestión empresarial, la adjudicación de proyectos y la administración de rutas aéreas.

El tribunal también resolvió que recibió ilegalmente bienes por un valor "especialmente elevado", equivalente a más de 67,5 millones de yuanes.

No obstante, tuvo en cuenta como atenuantes que parte de los delitos quedaron en grado de tentativa; que, tras ser detenido, confesó sus delitos y reveló voluntariamente la mayor parte de los hechos; que reconoció su culpa y se arrepintió; o que devolvió activamente lo obtenido.

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El caso se produce en un contexto de refuerzo del control disciplinario en China sobre altos cargos de empresas estatales y sectores estratégicos, incluidos el transporte, la energía, las finanzas, el tabaco, la defensa o la industria farmacéutica.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la ejemplaridad y la disciplina interna, aunque algunos expertos consideran que también podría servir para neutralizar a rivales políticos.