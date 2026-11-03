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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 21:05

El Gobierno de Ecuador prepara un bono para damnificados por las lluvias de El Niño

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Quito, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador preparó un bono económico para las personas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, según informó el organismo la tarde de este martes.

Por EFE
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Se decidió que el "Ministerio de Infraestructura emita la normativa para implementar el bono de reparación, destinado a personas cuyos bienes y enseres resulten afectados por la emergencia", explicó en X.

El organismo agregó que el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) debe entregar, en un plazo de 48 horas, el inventario de bienes disponibles en sus bodegas y que el Ministerio de Trabajo y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) coordinarán la distribución inmediata de estos recursos en futuras emergencias, priorizando artículos como colchones, ropa y otros bienes.

Las medidas se anunciaron en medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias que afectan a Ecuador desde finales de agosto, cuando el Gobierno declaró la alerta roja nacional por la incidencia del fenómeno de El Niño.

Según el último balance oficial, las precipitaciones han dejado al menos once fallecidos y 48.958 personas afectadas o damnificadas, además de casi 12.000 viviendas dañadas y 38 destruidas.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensase inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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