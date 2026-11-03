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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:40

El petróleo de Texas baja un 0,38 %, a la espera de avances diplomáticos entre EEUU e Irán

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Nueva York, 3 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una bajada del 0,38 %, hasta 96,09 dólares el barril, mientras los operadores esperan avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE
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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,37 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo cayó en la jornada del lunes un 7 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a la prensa que Irán quiere "llegar a un acuerdo" y que eso "podría pasar".

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, informó el domingo de que continúan las conversaciones indirectas con EE. UU., con la mediación de Catar, acerca de un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque todavía no se ha alcanzado un esfuerzo concreto.

A esto se suma que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, aseguró el lunes a CNN que tanto Trump como él se sienten "muy optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo" con la nación persa.

Pese a todo, Estados Unidos ha atacado la isla iraní de Qeshm y ha llevado a cabo otras operaciones militares, según The Wall Street Journal.

El rotativo indicó que Washington ha mantenido en secreto varias de estas operaciones para evitar que se interpreten como una reanudación de su campaña militar a gran escala contra Irán.

Funcionarios estadounidenses describieron los ataques como medidas defensivas destinadas a proteger a sus fuerzas y al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que, en caso de que se produzca "un avance diplomático real" entre ambos países, es de esperar que continúen "las fuertes caídas en todo el sector energético".

Pero esto requeriría "la reapertura del estrecho de Ormuz y, en el mejor de los casos, el cese de los ataques contra Arabia Saudí por parte de los hutíes".

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