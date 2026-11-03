El petróleo de Texas cae un 1,05 %, hasta 95,45 dólares el barril

A las 09:15 hora local (14:15 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,01 dólares con respecto al cierre anterior, hasta situarse en 95,45 dólares por barril.

El lunes, el precio del crudo cayó con fuerza, un 7 %, ante las expectativas de avances diplomáticos entre Washington y Teherán.

Sin embargo, los informes sobre ataques estadounidenses contra la isla iraní de Qeshm y otras operaciones militares reavivaron los temores a una escalada del conflicto.

Según The Wall Street Journal, Washington ha mantenido en secreto varias de estas operaciones para evitar que se interpreten como una reanudación de su campaña militar a gran escala contra Irán.

Funcionarios estadounidenses describieron los ataques como medidas defensivas destinadas a proteger a sus fuerzas y al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.