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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:00

El rey Felipe VI se reúne con los presidentes de Honduras, Guatemala y Costa Rica

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Madrid, 3 nov (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunió este martes con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, y de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en el marco de los encuentros previos a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Madrid.

Por EFE
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El rey ha iniciado en la víspera del inicio de la cumbre la ronda de contactos bilaterales con los jefes de Estado que acuden a esta cita que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema: 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

Así, este martes por la mañana el monarca ha recibido en el Palacio Real al presidente de Chile, José Antonio Kast, y por la tarde al presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura.

Posteriormente, Felipe VI ha mantenido sendos encuentros con César Bernardo Arévalo de León y Laura Fernández Delgado.

Los presidentes de Honduras y Guatemala llegaron este mismo martes a Madrid, mientras que la de Costa Rica viajó a España el pasado domingo y el de Chile aterrizó el lunes.

La de 2026 es la cuarta cumbre iberoamericana que organiza España tras las celebradas en Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) en la Cumbre de Cuenca (Ecuador) de 2024.​ EFE

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