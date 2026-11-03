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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 18:40

El sospechoso del ataque racista a las afueras de París intenta suicidarse en prisión

Imagen sin descripción

París, 3 nov (EFE).- El hombre de 39 años investigado por el ataque armado con motivación racista que causó un muerto y siete heridos el pasado 23 de octubre en Trappes y La Verrière, en las afueras de París, intentó suicidarse mientras permanecía en prisión preventiva, informaron este martes varios medios locales.

Por EFE
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Kévin T. intentó quitarse la vida en su celda y fue trasladado posteriormente a un hospital, donde permaneció varias horas antes de regresar a prisión, según los diarios Le Figaro y Le Parisien, así como el canal BMFTV.

Sus abogados, Baptiste Bellet y Elliot Amzallag, lamentaron la divulgación de una información que, según señalaron, pertenece a la esfera privada de su cliente.

"Este intento de suicidio plantea interrogantes legítimos sobre su estado psicológico, que deberá ser objeto de una evaluación médica exhaustiva", afirmaron los letrados a Le Figaro. Sin embargo, una evaluación en ese sentido efectuada pocos días después de su arresto no detectó síntomas de descompensación aguda ni signos de actividad alucinatoria o delirante.

El 23 de octubre, Kévin T. abrió fuego con un arma automática desde un vehículo contra varias personas en Trappes y La Verrière, y le provocó la muerte a un ciudadano francés de 26 años y heridas a siete personas más, cuatro de ellas graves, incluida una niña.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa (PNAT) contabiliza además otras veintidós personas que fueron objeto de disparos o cuyos vehículos resultaron alcanzados por las balas, sin que sufrieran lesiones físicas.

El sospechoso fue imputado y puesto en prisión preventiva en el marco de una investigación por asesinato e intentos de asesinato en relación con una empresa terrorista, con agravante de motivación racista.

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