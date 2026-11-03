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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 15:40

Empresas energéticas españolas seguirán apostando por Brasil, pero exigen previsibilidad

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Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- Las principales empresas españolas del sector energético afirmaron este martes que seguirán apostando por Brasil en medio de los actuales desafíos geopolíticos mundiales, ante la previsión de que la demanda por energía en el país saltará un 37 % en los próximos diez años, pero exigieron previsibilidad y estabilidad.

Por EFE
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Los responsables en Brasil por empresas como Neoenergia (Iberdrola), Repsol-Sinopec, Naturgy, Celeo (Elecnor), Cymi y Cobra reafirmaron su confianza en Brasil y su intención de aumentar sus inversiones en el país en un foro sobre energía organizado en Río de Janeiro.

"Necesitamos previsibilidad y estabilidad. Nuestras inversiones son a muy largo plazo. Nuestros proyectos exigen desembolsar casi el 90 % de la inversión total en sus tres primeros años y otros 15 años para recuperarlas", afirmó el consejero delegado de Repsol-Sinopec en Brasil, Alejandro Ponce.

El ejecutivo dijo que, pese a que la actual coyuntura es de continuidad del Gobierno tras la reelección del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, los conflictos geopolíticos mundiales generan mucha incertidumbre, y eso exige previsibilidad para los inversionistas.

El director de operaciones de generación y transmisión de Neoenergia, Marcelo Lopes, destacó que, según las proyecciones del Gobierno brasileño, el consumo eléctrico en el país crecerá a un ritmo del 3,4 % anual en los próximos diez años, lo que exigirá elevar la generación en un 37 %, hasta 1.133 teravatios por hora (TWh) en 2036.

Agregó que, para atender ese aumento, Neoenergia anunció este año la duplicación de sus inversiones en redes en Brasil en los próximos cinco años hasta 50.000 millones de reales (unos 9.100 millones de dólares), pero que la empresa exige estabilidad reguladora y un ambiente seguro.

Las dudas de los inversores surgieron debido a la inseguridad generada por decisiones del regulador eléctrico brasileño que afectaron a los generadores eólicos y solares, cuyo suministro es cortado regularmente cada vez que la oferta supera la demanda.

"La inversión en energía renovable se convirtió en un riesgo ya que los cortes provocaron un desequilibrio en sus cuentas", explicó el jefe de la mesa de energía del banco Santander Brasil, Víctor Fonseca Soares.

Para el gerente de regulación de Celeo, José Menezes, la transmisión de energía ofrece una gran oportunidad de inversión en Brasil pero exige planificación.

"Teniendo en cuanta que necesitamos siete años de planificación, necesitamos reglas muy claras", explicó el director de desarrollo de negocios de Cymy Brasil, Emiliano del Valle.

La semana pasada, cuatro empresas españolas (Neoenergia, Celeo, Cymi y Cox) se adjudicaron siete concesiones para tender y operar líneas de transmisión eléctrica en una subasta del Gobierno brasileño.

Estas empresas se comprometieron a realizar conjuntamente inversiones por 8.900 millones de reales (unos 1.634 millones de dólares) en el tendido de 1.866 kilómetros de líneas de transmisión.

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