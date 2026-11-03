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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:10

Felipe VI y el presidente portugués inauguran una exposición sobre los 500 años de Camões

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Madrid, 3 nov (EFE).- Felipe VI y el presidente de Portugal, António José Seguro, inauguraron este martes una exposición en la Biblioteca Nacional de España para conmemorar los 500 años del nacimiento del escritor portugués Luís de Camões.

Por EFE
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La muestra es también un recorrido por la historia de España y Portugal a través de la literatura.

'Camões: vida, obra y pervivencia en la cultura hispánica', comisariada por Aurelio Vargas Díaz-Toledo, está dedicada a la memoria de uno de los mayores escritores de la literatura universal, estructurada en varios apartados, como los antecedentes y el contexto histórico-literario de Portugal.

También, las influencias culturales y literarias del autor, su producción y su repercusión en la literatura en lengua española.

Los visitantes podrán conocer el ambiente cultural de Camões con un panorama de las obras y autores clásicos, de la península Ibérica e italianos que, de una u otra manera, influyeron decisivamente en la configuración de su obra literaria.

La exposición explica la obra de Camões y enseña una muestra de los textos que conserva la Biblioteca Nacional, desde las primeras ediciones de 'Os Lusíadas' (1572), pasando por las traducciones castellanas de esta obra épica, el teatro o la poesía de cancionero, hasta llegar a la edición comentada de Manuel de Faria y Sousa publicada en Madrid en 1639.

La proyección del literato portugués en la cultura hispánica es otro de los aspectos destacados de la exposición, que recoge una selección de obras del mundo literario hispánico que marcaron los estudios sobre Camões en España, con obras de autores como Rosalía de Castro, Francisco Villaespesa o Jorge Luis Borges.

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