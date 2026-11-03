Firma puertorriqueña de moda lanza colección exclusiva con la NFL antes de juego en Madrid

El juego está previsto para el domingo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, donde los Atlanta Falcons ejercerán de anfitriones frente a los Cincinnati Bengals.

La colección 'NFL x FRSH' está compuesta por seis piezas de 'streetwear' (moda urbana) que combinan la identidad deportiva de la NFL con la visión creativa de FRSH, marcada por la música, el diseño y la cultura contemporánea de Puerto Rico.

"Nos emociona muchísimo colaborar con la NFL. Para FRSH, esta colección representa mucho más que una colaboración: es una oportunidad de llevar nuestra visión creativa a nuevos espacios, conectar con otras comunidades y seguir explorando la conexión entre la moda, el deporte y la cultura", afirmó Harry Maldonado, fundador y diseñador de FRSH Company.

Por su parte, Xaimara Coss, directora de Licencias de la NFL, comentó que la moda es "una de las herramientas más poderosas que tiene la NFL para conectar con nuevos aficionados".

"FRSH aporta a nuestra competición la energía creativa de la música latina y la cultura urbana. Lanzar esta colección en Madrid, en los días previos al partido de la NFL, ofrece a los aficionados en España una nueva forma de mostrar su pasión por la liga, tanto en el Bernabéu como fuera de él", añadió.

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Esta alianza marca un nuevo capítulo para FRSH, que celebra su décimo aniversario. Desde su fundación en Puerto Rico en 2016, la firma ha construido una estrecha relación con la escena musical y del entretenimiento latino, colaborando con artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión, Mora y Arcángel.

El lanzamiento llega también tras la expansión de FRSH en Europa, con la apertura de su primera tienda europea en Madrid en mayo de 2026.