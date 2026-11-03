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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 19:10

Fiscalía de México asegura 303.000 litros de presunto hidrocarburo en estado de Nuevo León

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este martes del decomiso de casi 303.000 litros de posible hidrocarburo durante un registro en un inmueble del municipio de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, norte del país.

Por EFE
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La operación se realizó en la comunidad Las Puentes como parte de una investigación por posibles delitos en materia de hidrocarburos, detalló la institución en un comunicado.

La Fiscalía señaló que continúan las pesquisas para determinar la procedencia y naturaleza de las sustancias aseguradas, así como las posibles responsabilidades penales.

Además, no se informó de personas arrestadas tras la revisión.

Agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron la orden de registro emitida por una jueza de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León.

Además del inmueble y del líquido, las autoridades decomisaron seis tanques de almacenamiento, dos contenedores tipo ‘frac tank’, 229 cubitanques, un semirremolque tipo tanque, un remolque tipo cama y un montacargas.

También localizaron cuatro equipos de bombeo, una planta generadora de electricidad, una revolvedora de concreto y una tarima con 50 costales que contenían polvo blanco cuya composición aún no ha sido determinada.

Los agentes aseguraron asimismo documentación que la Fiscalía considera de interés para la investigación.

En la diligencia participaron peritos de la institución y personal especializado de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Montemorelos se encargaron de la seguridad.

La investigación está a cargo del Ministerio Público federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León.

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