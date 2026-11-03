Florida traslada una veintena de centros de votación por las inundaciones

Los otros condados afectados son Brevard y Highlands, en el centro de Florida, y Martin, Indian River, Okeechobee y St. Lucie, en el sureste, según reportes de la División Electoral de Florida.

En Broward, situado a unos 40 kilómetros al norte de Miami, las inundaciones obligaron a trasladar un centro electoral de la localidad de Davie, del club social Paradise Village al parque Tree Tops, ubicado a unos 6 kilómetros por carretera.

El cambio se anunció poco después de la apertura de las urnas, a las 7:00 de la mañana (12:00 GMT).

Por otra parte, una falla del sistema afectó durante unos quince minutos a los centros de votación del condado, aunque las autoridades informaron que el problema había sido solucionado.

En el vecino condado de Palm Beach, donde reside el presidente de EE.UU., Donald Trump, las inundaciones también obligaron a trasladar tres centros de votación de las localidades de Riviera Beach, West Palm Beach y Palm Beach Gardens a otros recintos de la zona.

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El sur de Florida, una de las principales concentraciones de votantes del estado, afronta este martes la jornada electoral con lluvias dispersas y riesgo de inundaciones localizadas.

En esta región, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach reúnen en conjunto cerca de una cuarta parte de los electores registrados en Florida.

Antes de la jornada electoral, el supervisor de elecciones de Broward, Joe Scott, había alertado de retrasos inusuales del Servicio Postal en la entrega y devolución de papeletas por correo. Algunos votantes denunciaron que no habían recibido sus tarjetas y otras quedaron detenidas durante días en instalaciones postales.

En Florida, la contienda por la gobernación enfrenta al republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente Trump, con el demócrata David Jolly, mientras que la elección especial al Senado enfrenta a la republicana Ashley Moody con la demócrata Angie Nixon.

Moody ocupa provisionalmente el escaño desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir al cubanoestadounidense Marco Rubio, quien asumió la Secretaría de Estado de EE.UU.

En la Cámara de Representantes, María Elvira Salazar, una de las figuras hispanas más visibles del Partido Republicano y representante de una zona de Miami con una importante población cubanoamericana, busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez.

El escaño, que se convirtió en uno de los más reñidos del estado, forma parte de los veintisiete que Florida tiene en la Cámara de Representantes federal y que están en juego en estas elecciones, en las que se renueva la totalidad de las 435 curules de esa cámara.

También concentran atención en Florida: el distrito 14, en el área de Tampa, al oeste del estado, donde la demócrata Kathy Castor se enfrenta al republicano Mike Beltran, y el distrito 22, en el sur del estado, donde la demócrata Pia Dandiya y el republicano Casey Askar compiten por una curul cuyo territorio fue modificado sustancialmente en la nueva redistribución electoral.