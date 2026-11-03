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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 16:00

Georgia pone en juego el control de Senado de EEUU con demócrata Ossoff ante la reelección

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Atlanta (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El senador demócrata Jon Ossoff se juega este martes su escaño en Georgia, una de las contiendas que pueden definir el control del Senado de EE.UU. y el margen de maniobra del presidente, Donald Trump, en la segunda mitad de su mandato, en un estado que ganó en las elecciones de 2024 y que llega a las urnas tras un récord de participación anticipada.

Por EFE
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Georgia contabilizó casi 2,83 millones de votos anticipados, equivalentes al 37,5 % de sus electores activos registrados, según datos oficiales.

El senador demócrata afirmó a EFE durante un acto político del fin de semana que el récord de la votación anticipada en Georgia fue "para rechazar los abusos de poder" de la Administración de Donald Trump.

El político de 39 años declaró que Georgia se perfila hoy como "el estado clave y decisivo" en la contienda.

"No estoy dando nada por sentado y estoy trabajando para movilizar a los votantes como nunca antes", manifestó Ossoff tras un breve acto de campaña en el que fustigó a la Administración Trump por el alto costo de la vida y la guerra en Irán.

Ossoff, una de las figuras demócratas mencionadas como posible aspirante a la candidatura presidencial de 2028, es el único senador de ese partido que busca la reelección en un estado ganado por Trump en 2024 y se enfrenta al republicano Mike Collins.

Por otro lado, el político aseguró que el voto joven será decisivo en la contienda contra Collins, representante republicano por Georgia y respaldado por Trump.

"Me alienta ver que estamos rompiendo todos los récords históricos de participación juvenil en unas elecciones de mitad de mandato en Georgia, y por un margen considerable", expresó el senador.

A la pregunta de si le preocupa el anuncio de que el Departamento de Justicia enviará observadores electorales, respondió que su campaña lleva meses "preparándose y construyendo una enorme defensa de los derechos electorales".

"Estamos completamente preparados para enfrentar y derrotar cualquier estrategia que se origine en esta Casa Blanca para privar a los votantes de Georgia de sus derechos constitucionales", sostuvo.

La importancia del puesto de Ossoff ha convertido a Georgia, junto con Texas, Míchigan, Maine, Carolina del Norte, Alaska, Iowa y Ohio, en uno de los principales escenarios de la pugna por el Senado, actualmente controlado por los republicanos con 53 escaños frente a 47 de los demócratas.

Ossoff, el senador más joven del país, obtuvo su escaño en enero de 2021, cuando derrotó al republicano David Perdue en una segunda vuelta que dio a los demócratas el control de la cámara alta, después de que Joe Biden ganara Georgia en las presidenciales de 2020.

Georgia cuenta con cerca de 1,4 millones de habitantes hispanos, alrededor del 12 % de su población, según las estimaciones más recientes de la Oficina del Censo. Dentro del electorado, los latinos suman aproximadamente medio millón de votantes registrados, cerca del 6 % del total, de acuerdo con estimaciones de organizaciones latinas.

El Fondo Educativo Galeo, en colaboración con NALEO y la Universidad de Georgia, contabilizó 498.298 votantes latinos registrados durante el ciclo electoral de 2024, casi un 30 % más que en 2020. Su peso es especialmente visible en condados del área metropolitana de Atlanta, como Gwinnett, Cobb, Fulton y DeKalb, además de otros núcleos con importante población hispana.

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