Gobierno Trump supervisa comicios por primera vez con 1.000 observadores en 50 estados

"Me enorgullece mucho que estemos desplegando el mayor esfuerzo de supervisión en la historia del Departamento de Justicia, y que estemos promoviendo la transparencia en los procesos electorales de manera firme y no discriminatoria", indicó la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet K. Dhillon.

Según un comunicado oficial, una de las misiones del DOJ es "garantizar la integridad electoral, apoyar elecciones libres y justas y proteger el derecho al voto", aunque la potestad para organizar las elecciones la tienen los estados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agitado estos últimos días el fantasma del fraude electoral en estos comicios, en los que los sondeos dan al Partido Demócrata posibilidades de arrebatar la mayoría republicana del Congreso.

La Administración de Trump ha puesto la mira estos últimos días al estado de California, bastión demócrata, y ha intentado impedir que se contabilicen 20.000 papeletas inscritas para votar a las que considera posibles no ciudadanos estadounidenses.

El Tribunal Supremo rechazó el lunes, sin explicar los motivos, una petición de emergencia presentada por la Administración para bloquear el conteo, y previamente tribunales inferiores denegaron también la solicitud en virtud de la cláusula de la Constitución que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

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El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió la víspera contra posibles injerencias en el proceso electoral del estado y anunció que quienes interfieran serían procesados por delitos graves conforme a la legislación estatal.

"Quiero ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudarle (al presidente Trump): si interfieren con nuestros votantes, serán procesados ​​por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia", dijo Newsom en un video en sus redes sociales.