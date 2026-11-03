Hutíes reivindican nuevos ataques contra objetivos saudíes, incluido aeropuerto de Abha

En un comunicado, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, dijo que los drones atacaron depósitos de armas y movilizaciones de tropas en las áreas de Medi y Al Qambour, lo que provocó "muertos y heridos", cuyo número no especificó.

Sarea afirmó que otra operación con drones tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional de Abha, lo que resultó en un "impacto preciso" que interrumpió el tráfico aéreo, mientras que un misil balístico impactó en la base aérea de Khamis Mushait.

Por otro lado, el portavoz afirmó que las fuerzas hutíes dispararon varios misiles contra las movilizaciones de las fuerzas lideradas por Arabia Saudí al este de la provincia de Al Yauf, operación que también causó víctimas mortales y heridos, si bien no precisó cifras.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido aseguró este martes haber interceptado un dron en la región de La Meca, mientras los rebeldes hutíes del Yemen negaron su implicación en el supuesto ataque.

Las hostilidades se reanudaron en el Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení leal al Gobierno reconocido -que actúa bajo patronazgo saudí- bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

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Poco después, los hutíes lanzaron una ofensiva que les llevó a tomar las costa suroccidental del Yemen, en paralelo a iniciar ataques contra instalaciones energéticas, económicas y de infraestructura en Arabia Saudí, que han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

Mientras, la coalición militar antihutí y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra el territorio dominado por los hutíes e iniciaron una contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen",en la que afirmaron haber arrebatado a los hutíes el puerto de Moca y la zona de acceso al estrecho de Bab al Mandeb.