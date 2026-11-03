Indígenas exigen se cumpla consulta previa antes de reactivar mayor lote petrolero de Perú

Los dirigentes indígenas, agrupados en la plataforma Puinamudt (Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios), exigieron en una rueda de prensa celebrada en Lima que se dé una "reactivación con derechos" y dijeron que esto "no será posible" si no se cumple con los compromisos de la consulta previa.

"El Estado no ha avanzado ni el veinte por ciento del cumplimiento de los acuerdos del acta de la consulta previa, que se ha firmado el 2021", indicó al respecto el apu (líder) Aurelio Piñola, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor).

Los dirigentes coincidieron en señalar que lo más preocupante es "la agenda de salud", ya que en sus localidades se encuentran paralizadas o sin financiación siete obras de infraestructura sanitaria.

"El Estado peruano está más interesado en reactivar los lotes, pero no le interesa la salud ni la remediación (descontaminación). Eso es lo que a nosotros nos preocupa", manifestaron.

Al respecto, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez, remarcó que "el impulso de la actividad petrolera en el país, básicamente en los lotes 192 y 8, no será posible sin el cumplimiento de los acuerdos adoptados en consulta previa en su momento".

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"Estos acuerdos son de cumplimiento obligatorio", reiteró antes de agregar que el territorio de los pueblos indígenas "ha sido impactado fuertemente por la actividad petrolera en los últimos 60 años".

Pérez dijo que también está pendiente la remediación ambiental de las zonas impactadas "durante años de actividad petrolera, y que después de diez años de espera no se ha iniciado como debe ser".

El pasado 29 de septiembre, las federaciones y comunidades indígenas del área de influencia del Lote 192, que se encuentra en la provincia de Datem del Marañón, también exigieron transparencia en el proceso de elección de la empresa que debe reactivar la extracción de crudo, inoperativo desde 2020.

Las comunidades aseguraron que no se oponen a la inversión privada ni al desarrollo de la actividad petrolera y, por el contrario, respaldan una inversión seria, responsable y de largo plazo que permita recuperar la producción del lote, genere empleo, contribuya al desarrollo de la región Loreto y respete los derechos e intereses de las comunidades.

El Lote 192, ubicado en la región de Loreto, la más extensa del país, abarca una superficie de 512.347 hectáreas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

Desde el inicio de su explotación en la década de 1970, este bloque ha registrado una producción acumulada superior a los 737 millones de barriles de petróleo y se estima que todavía posee unas reservas de 127 millones de barriles de reservas técnicas recuperables, principalmente de crudo pesado de 18 grados API.

El Congreso peruano emitió en 2015 una ley para que la petrolera estatal Petroperú asumiese la operación del activo una vez que finalizase la concesión que tenía la argentina Pluspetrol, pero los intentos previos para asociarse con empresas que tengan los recursos para reactivar la producción han fracasado con las empresas Altamesa y Upland.