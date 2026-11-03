Industria manufacturera de Venezuela opera 51,3% de su capacidad, reporta gremio

"Creo que todas las industrias estamos en positivo (...) Hemos estado trabajando por varios de los sectores económicos en aumentar la producción", dijo el presidente de la confederación, Tito López, durante el congreso anual del gremio, al que asistió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

López señaló que ya son siete años en números positivos y que estiman un cierre del Producto Interno Bruto de 6,5 %.

Asimismo, indicó que los industriales ven con "optimismo" el 2027, año en el que esperan que haya más crecimiento económico para los empresarios, por lo que aprovechó la presencia de Rodríguez para pedir por políticas públicas que alienten al sector.

"Nos hemos reunido con cada uno de los inversionistas que quieren venir (...) de otros países, en el caso de Europa, Asia, Norteamérica, Centroamérica y, sobre todo, lo que vienen siendo los países vecinos -que quieren- hacer alianzas con las empresas en Venezuela para traer producción a nuestro país", añadió.

Desde que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos el pasado enero, el Gobierno de la ahora presidenta encargada ha emprendido un conjunto de reformas con miras a buscar inversiones privadas y extranjeras.

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En ese marco, Venezuela ha alcanzado acuerdos, sobre todo en materia de petróleo, gas y minería, con diversos países, pero principalmente con Estados Unidos.

Rodríguez aseguró este martes que la producción petrolera creció un 8,5 % en los últimos doce meses y aseguró que su Gobierno ya ha suscrito 80 acuerdos en materia de hidrocarburos, tras la reforma a la ley del sector en enero pasado que incentiva la inversión extranjera.