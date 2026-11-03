Irán dice que la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de paz no es “convincente”

“La respuesta de Estados Unidos a los derechos y las reivindicaciones de Irán no ha sido convincente, y debe abordar de forma plena y explícita las siete condiciones planteadas por Irán y actuar en consecuencia”, dijo en X Rezaei.

“Solo entonces se reabrirá el estrecho de Ormuz”, aseguró el máximo responsable de la seguridad de la República Islámica.

Irán exige el fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el levantamiento de las sanciones al petróleo y que Estados Unidos acabe con el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques iraníes, entre otras condiciones, para alcanzar un acuerdo de paz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó ayer que si Washington acepta esas condiciones Teherán reabriría el estratégico estrecho de Ormuz en dos días.

Irán y Estados Unidos han intensificado las negociaciones indirectas en la última semana para buscar una salida a la guerra que comenzó el 28 de febrero, pero de momento no han logrado alcanzar un acuerdo.

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Al mismo tiempo, Washington atacó anoche la isla iraní de Qeshm (sur) en una operación militar limitada, informó el diario The Wall Street Journal, en los primeros ataques contra el país persa en dos meses.

Irán no confirmó los ataques estadounidenses contra su territorio, aunque informó de la captura de dos drones estadounidenses al sur de la isla de Qeshm y del derribo de tres en las cercanías del estrecho de Ormuz.