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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:40

Kast dice que Italia es un "ejemplo" en la lucha contra el crimen y la migración irregular

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Santiago de Chile/Roma, 3 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes que Italia es un "ejemplo" en la lucha contra el crimen organizado y la migración irregular, tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el marco de su primera visita oficial a Europa.

Por EFE
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"Lo que ha ocurrido en Italia ha sido un ejemplo muy relevante", señaló Kast en una rueda de prensa que realizó en solitario desde Roma.

El líder ultraderechista, que llegó al poder en marzo pasado con la promesa de enfrentar con mano dura el aumento de la delincuencia y la migración irregular, alabó también el trabajo de la Fiscalía italiana, así como la controversial política penitenciaria que rige en el país desde la década de los años ochenta.

El mandatario dijo que abordó con Meloni el denominado 41 Bis, el régimen penitenciario de férreo aislamiento que, pese a las críticas de organizaciones humanitarias, se aplicó a los capos más peligrosos de la mafia italiana hasta su muerte.

Meloni es uno de los principales referentes ideológicos de Kast, quien trata de impulsar en el Parlamento con cierta dificultad la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que incluye una treintena de proyectos de ley y reformas constitucionales.

"Ambos gobernantes han coincidido en la necesidad de reforzar la cooperación en la lucha contra las redes criminales transnacionales, responsables de desviar recursos económicos que deberían destinarse al desarrollo nacional", indicó por su lado en un comunicado el Gobierno italiano, que calificó de "especialmente positivo" el estado de las relaciones bilaterales.

Kast, que llegó este martes a Roma procedente de Madrid, también se reunió con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Durante su encuentro con las máximas autoridades italianas, el mandatario chileno compartió además las principales reformas aprobadas por su Gobierno para mejorar la inversión e impulsar el decaído crecimiento económico.

"Las relaciones exteriores de Chile son un asunto de Estado", indicó el jefe del Estado chileno, que el miércoles será recibido por el papa León XIV.

Tras aterrizar en Madrid el lunes, Kast se reunió con el presidente del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, y recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de la mano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El chileno será uno de los líderes regionales que asistirá el 5 de noviembre a la XXX Cumbre Iberoamericana, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por el Gobierno de España, como país anfitrión.

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