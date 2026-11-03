'La bola negra', entre la nominadas para los premios del cine independiente británico

La película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que ya ganó en Cannes la Palma de Oro a la mejor dirección (ex aequo con 'Fatherland'), así como el premio del público en San Sebastián, competirá en Londres con otras cuatro películas extranjeras hasta llegar a la gala de premiación del próximo 6 de diciembre en una sala de espectáculos londinense.

Los filmes que optan a esa categoría junto a la película española son 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi; 'Possible Love' de Lee Chang-dong, más dos obras de debut, 'Club Kid' de Jordan Firstman y 'La Gradiva' de Marine Atlan.

'La bola negra' se estrenará en las salas británicas el próximo viernes 6 de noviembre para el gran público, aunque ya pudo verse en el último Festival de Cine de Londres de octubre, con las salas repletas.

Además, el equipo de 'La bola negra' estuvo muy presente en ese festival con una presentación pública y la presencia en la alfombra roja de los dos directores y de los actores Penélope Cruz, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente. La prensa británica dedicó a la película numerosos artículos y entrevistas a sus directores.

'La bola negra', que ya es la película más vista del año en España y la tercera más taquilleras de la historia, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood.