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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 18:40

La Bolsa de São Paulo cae un 1,42 % en su sexto retroceso consecutivo

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São Paulo, 3 nov (EFE).- La Bolsa de São Paulo cayó este martes un 1,42 %, el sexto retroceso consecutivo desde la victoria electoral del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Por EFE
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El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, despidió la sesión diaria en los 165.528 puntos y continuó la racha negativa después de caer un 18,1 % acumulado la semana pasada.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,79 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,486 reales para la compra y 5,487 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado sigue atento a los anuncios económicos del Gobierno de Lula, del que se espera un compromiso para recortar gastos y lidiar, así, con la creciente deuda.

La minera Vale y la petrolera estatal Petrobras, los pesos pesados de la Bolsa, cayeron un 2,8 % y un 3,7 %, respectivamente.

Lideraron las caídas los papeles de la empresa educativa Cogna (-12 %) y los de la textil Azzas (-5 %).

Del otro lado, las mayores ganancias fueron para los títulos de la empresa de cosméticos Natura (+4,3 %) y los de la aeronáutica Embraer (+4,2 %).

El volumen negociado en la jornada fue de unos 42.620 millones de reales (unos 7.760 millones de dólares o 6.900 millones de euros), en más de 6,3 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.

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