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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 08:30

La CE permite a la china JD.com comprar la matriz de MediaMarkt pese a las ayudas públicas

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Bruselas, 3 nov (EFE).- La Comisión Europea permitió este martes a la compañía china de comercio electrónico Jingdong (JD.com) comprar la firma alemana Ceconomy, propietaria de MediaMarkt, aunque la operación, que las autoridades comunitarias examinaron por los subsidios concedidos por Pekín a la primera, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones.

Por EFE
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Bruselas concluyó que las ayudas concedidas por China a JD.com en forma de financiación preferente, incentivos fiscales y subvenciones podrían distorsionar el funcionamiento del mercado único una vez se combinaran las actividades de la multinacional con las de Ceconomy, principalmente a través del refuerzo de sus capacidades logísticas y tecnológicas.

Además, la transacción habría mejorado la capacidad de las dos compañías para "financiar actividades en el mercado interior y desarrollar una estrategia de precios agresiva en detrimento de otros participantes de mercado", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En este escenario, JD.com y Ceconomy han ofrecido una serie de correcciones ('remedies', en la jerga comunitaria), entre ellas el compromiso de que todas las transacciones entre ambas empresas, incluida la financiación de la primera a la segunda, se hagan en "condiciones de mercado".

También se han comprometido a ofrecer los servicios de almacenamiento y logística y los servicios tecnológicos de JD.com a terceros "en las mismas condiciones que las aplicadas a Ceconomy".

La Comisión Europea considera que estas correcciones "resuelven totalmente y de manera efectiva la distorsión creada por los subsidios extranjeros identificados" puesto que evitan la existencia de una "subvención cruzada" de la china a la alemana y "eliminan la ventaja competitiva de la entidad resultante".

Los compromisos serán obligatorios durante un periodo de 10 años y su cumplimiento será evaluado por un administrador independiente que actuará bajo la supervisión del Ejecutivo comunitario.

"El enfoque constructivo de las partes ha permitido establecer compromisos que abordan de manera eficaz las subvenciones extranjeras detectadas y sus posibles efectos distorsionadores en el mercado interior, incluso mediante la prevención de la subvención cruzada de las operaciones europeas de las partes", resumió la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera.

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