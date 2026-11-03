ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 18:00

La Commonwealth debe probarse con resultados y no por su historia, dice Antigua y Barbuda

Imagen sin descripción

Castries, 3 nov (EFE).- El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó el martes que la relevancia de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) no debe basarse únicamente en la historia o el sentimiento, sino que debe probarse mediante resultados y oportunidades que beneficien a sus 56 Estados miembros.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Commonwealth reúne a 56 países con vínculos con el Reino Unido, entre ellos la mayoría de los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), antiguas colonias británicas en el Caribe.

"Nuestra Mancomunidad ha contribuido a fortalecer las instituciones democráticas, defender el Estado de derecho, brindar asistencia técnica y amplificar las preocupaciones de los Estados pequeños", resaltó Browne hoy durante la ceremonia de apertura de la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth.

"Debemos aprovechar ese legado y convertir nuestra asociación en una fuerza de mayor peso para la estabilidad global, la prosperidad compartida y la cooperación internacional", añadió.

Browne destacó que el lema del evento, 'Acelerar las alianzas y la inversión para una Mancomunidad próspera', marca "un rumbo claro", subrayando que el conjunto de sus naciones miembro posee inmensas oportunidades, mercados de capitales, capacidad productiva, conocimientos científicos y talento humano.

"Los recursos existen, y las necesidades también. Lo que hace falta es la voluntad colectiva para conectarlos", reconoció Browne.

Ante ello, pidió a los 56 Estados miembros de la Commonwealth a que amplíen "el comercio entre nosotros, simplifiquemos los procedimientos aduaneros, fortalezcamos los vínculos de transporte y mejoremos el acceso a la financiación comercial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas".

"Los países de distintos tamaños y niveles de poder, unidos por un propósito común, pueden forjar un futuro más justo, estable y próspero. Abramos mercados donde antes existían barreras. Generemos medios de vida allí donde se han negado las oportunidades", enfatizó.

"Aseguremos que la Mancomunidad no sea simplemente una asociación que hemos heredado, sino una institución cuyo valor demostramos constantemente", destacó.

En esta misma línea, pidió recordar este momento de la historia "como aquel en el que elegimos la cooperación frente a la división, la solidaridad frente a la indiferencia y, sin duda, la acción frente a las promesas vacías".

Por ello, aseguró que la Commonwealth sea un ente que "otorgue voz a cada miembro, que ofrezca a los jóvenes y a todas las personas un horizonte de oportunidades, y que brinde a cada nación una oportunidad justa para prosperar".

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: seis ya están bajo custodia policial
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar