La crisis de vivienda en Portugal abre un nuevo pulso entre activistas y autoridades

En un comunicado, los organizadores explicaron que tres representantes del movimiento se reunieron hoy con el Ayuntamiento de Lisboa, que les ofreció otros tres emplazamientos en el centro de la ciudad para dejar libre la plaza del Rossio, donde está prevista la apertura del mercado de Navidad el próximo 13 de noviembre.

"La acampada no se va del Rossio", respondió el movimiento, que propuso trasladar el mercado navideño a otro lugar para permitir la continuidad de las protestas sin perjudicar a los comerciantes.

Los activistas, que comenzaron sus movilizaciones el pasado 17 de octubre, reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria, una mayor oferta de vivienda pública y cambios en las políticas de alquiler del Gobierno conservador de Luís Montenegro.

La protesta se ha convertido en un foco de tensión política y social en Portugal después de sucesivas intervenciones policiales para desalojar las acampadas de Lisboa y Oporto, que han provocado decenas de detenciones y numerosos heridos.

El pasado domingo, más de 2.000 personas se manifestaron en Lisboa y alrededor de un millar en Oporto contra las cargas policiales de la madrugada anterior, que dejaron 13 detenidos en ambas ciudades.

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Las imágenes de aquellas actuaciones llevaron al presidente de Portugal, António José Seguro, a pedir explicaciones al Gobierno, mientras el ministro del Interior, Luís Neves, defendió la intervención policial.

El conflicto también ha llegado a los tribunales. Una sentencia conocida el lunes reconoció el derecho de la activista Renata Cambra a mantener una tienda de campaña en el Rossio, incluso durante la madrugada, hasta el próximo día 24, cuando está prevista la votación final de los presupuestos portugueses.

La resolución, que no autoriza de forma general la acampada colectiva, establece que la protesta debe compatibilizarse con la celebración del mercado navideño.

En su comunicado de este martes, los organizadores denunciaron que las sucesivas intervenciones policiales han dejado un total de 92 detenidos y decenas de heridos, y exigieron la devolución de las tiendas de campaña y otras pertenencias confiscadas.

"El Rossio es una plaza pública, no un espacio a disposición de los intereses comerciales", concluyeron los manifestantes.