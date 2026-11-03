ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 13:45

La Habana critica las deportaciones de EE.UU. de migrantes cubanos a terceros países

Imagen sin descripción

La Habana, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba criticó este martes a Estados Unidos por las deportaciones de cubanos a terceros países y culpó a Washington de impulsar la migración de los isleños hacia el país norteamericano, "empujados por los efectos de la guerra económica".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, cargó nuevamente contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en un extenso mensaje en la red social Facebook, y señaló que "en su campaña de deportaciones, ha expulsado de ese país a decenas de cubanos que terminan en otros continentes, separados de sus respectivas familias y carentes de medios de sustento".

Durante los últimos meses, Washington ha ampliado las deportaciones de inmigrantes a terceros países, al enviar a personas de nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense, afgana, iraní, nepalí o turca a países africanos.

A principios del pasado agosto, migrantes de Honduras, Cuba y Ecuador acusaron a Estados Unidos de deportarlos a África "a la fuerza" y por sorpresa, lo que llevó a sus familiares en EE.UU. a pedir ayuda a congresistas de la Florida para gestionar su retorno al país norteamericano.

Cossío reprochó esta política de Washington y remarcó que también "encarcela indefinidamente" a otros cubanos migrantes, "sin cargos concretos y los deja a ellos y sus respectivas familias en agonizante incertidumbre".

El funcionario señaló que muchos cubanos llegaron a EE.UU. "atraídos por políticas migratorias que los invitaban a emigrar tanto regular como irregularmente".

"Su presencia allí y su estatus ilegal o irregular es fruto de las acciones de las autoridades y conductas oficiales", subrayó el vicecanciller Cossío.

En reiteradas ocasiones, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado que "muchos cubanos que han emigrado" a EE.UU. son "víctimas del trato discriminatorio habitual y creciente que sufren los recién llegados" a ese país por parte de los servicios de inmigración.

La Habana y Washington mantienen un convenio bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Durante el periodo fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) llegaron a Estados Unidos un total de 33.056 cubanos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

La cifra en mención representó un desplome drástico en comparación con el año fiscal 2024 cuando llegaron 217.615 cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración Trump.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar