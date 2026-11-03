La patronal española CEOE pide a Iberoamérica trabajar juntos dejando de lado ideologías

Este fue el principal mensaje de la inauguración este martes del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el que las organizaciones empresariales de la región suscribieron una declaración conjunta en la que reclaman a sus respectivos gobiernos dejar de lado la polarización política en favor del diálogo.

"Es una llamada a los gobiernos de todos los países para que se dejen de ideologías y que trabajemos por un orden realmente serio, por supuesto, con ideas diferentes, y por supuesto, con opiniones diferentes desde el punto de vista político, pero fuera de ideologías", señaló Garamendi.

Los líderes de las organizaciones empresariales que integran de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y que conforman el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) hicieron pública la 'Declaración de Madrid' entregada al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, que la trasladará mañana miércolesa los participantes de la XXX Cumbre Iberoamericana.

En ella afirman que no hay sociedades fuertes sin empresas fuertes, ni desarrollo sostenible sin instituciones confiables, empleo formal y diálogo social efectivo.

La democracia, el Estado de Derecho, la libertad de empresa, la propiedad privada y la transparencia son, a su juicio, condiciones para invertir y crear empleo, y piden a los gobiernos reglas claras, previsibles y aplicadas con imparcialidad que favorezcan "un futuro de progreso en toda Iberoamérica".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su discurso, el presidente de CEOE apuntó a Iberoamérica como "el socio natural idóneo para que Europa avance hacia una auténtica autonomía estratégica" y aseguró que España seguirá trabajando para que la región "sea una prioridad absoluta en la acción exterior de la Unión Europea".

El líder de la CEOE puso en valor los datos de inversión extranjera directa en Iberoamérica, que pasó de captar el 8 % de los flujos mundiales en 2015 al 12 % diez años después.

Pero añadió que para lograr el objetivo de avanzar en "una auténtica autonomía estratégica" conjunta es necesario diversificar proveedores y asegurar suministros energéticos y alianzas tecnológicas.

"El enorme potencial geográfico y natural de nuestra región no se va a traducir inmediatamente en prosperidad si no somos capaces de transformarlo en inversión productiva, innovación constante y empleo formal", advirtió.

Para lograrlo, añadió, es necesario apuntalar la confianza, sin la que no avanza "ni la actividad, ni la innovación, ni el empleo", y que exige "seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad regulatoria y unas reglas del juego claras que no cambien en función de los ciclos políticos".

En segundo lugar, destacó la colaboración público-privada, necesaria para afrontar "los grandes retos de nuestra época", como la transición energética, la transformación digital o la cohesión social, "que superan con creces la capacidad de actuación en solitario del sector público o de la iniciativa privada".

Por último, subrayó el papel de las organizaciones empresariales como interlocutores legítimos, que "encarnan la voz real de quienes están en el terreno" y permiten que las políticas públicas respondan con eficacia a las demandas reales de la economía".

Por su parte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció que la institución invertirá 7.000 millones de euros en Latinoamérica este año, un 25 % más que los 5.600 millones destinados en 2025, en operaciones "que benefician muy especialmente a las empresas españolas".

Calviño explicó que el BEI, en el actual contexto geopolítico, "quiere reforzar la alianza estratégica con Iberoamérica" donde, anunció, abrirá próximamente una oficina en Panamá para cubrir toda centroamérica.