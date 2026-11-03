La UA pide a Arabia Saudí que retire las restricciones de viaje sobre Kenia por el ébola

"Las medidas de salud pública deben basarse en la evidencia científica, la proporcionalidad, la transparencia y el Reglamento Sanitario Internacional, y no en el temor ni en la mera presencia de casos importados", declaró en un comunicado el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya.

En ese sentido, elogió el "fuerte liderazgo político, la transparencia y el compromiso operativo" de Kenia desde que detectó su primer caso de ébola importado desde la República Democrática del Congo (RDC).

"La detección precoz, la notificación transparente y la contención eficaz demuestran el valor de las inversiones en preparación y vigilancia epidemiológica", añadió.

Kaseya explicó que este tipo de medidas pueden socavar la cooperación en materia de salud pública, interrumpir el comercio y las actividades económicas, afectar a las familias y sus medios de subsistencia, y desalentar la notificación oportuna de futuros brotes.

"Los países que informan sobre los brotes de forma transparente y responden con eficacia deben recibir apoyo en lugar de ser penalizados", insistió.

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Por último, recordó que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la actual epidemia de ébola desaconsejan este tipo de medidas.

Arabia Saudí suspendió el viernes los viajes de sus ciudadanos a Kenia y paralizó la expedición de visados ​​a las personas procedentes de ese país tras una evaluación de la situación del ébola en el país, que ha registrado nueve casos -incluidos dos muertos- y que lleva 15 días sin registrar nuevos contagios.

Las autoridades saudíes también prohibieron la entrada a los viajeros que lleguen directamente desde Kenia o a través de terceros países si han permanecido en Kenia o en otro país que esté experimentando un brote activo de ébola en los 21 días anteriores a su llegada.

El primer caso detectado en Kenia correspondía a un hombre keniano de 40 años que había vivido los últimos siete en la RDC, donde recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar a Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.532 casos confirmados y 5.126 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Kenia, se ha detectado un caso más vinculado al brote congoleño en Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.