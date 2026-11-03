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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:10

La versatilidad del banano se exhibe en Ecuador con ceviches, ñoquis y hasta coctelería

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Guayaquil (Ecuador), 3 nov (EFE).- Habitualmente consumido como fruta o en preparaciones dulces, el banano exhibe su versatilidad para la gastronomía en Ecuador, donde los cocineros experimentan con sus distintas etapas de maduración, sabores y texturas para darle múltiples aplicaciones en platos salados, fermentos y vinagres, en los que incluso aprovechan sus cáscaras y hojas.

Por EFE
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"El banano está en casi todas las despensas del mundo y en Ecuador lo consumimos bastante. Es un producto muy cercano y muy fácil de reconocer. Por eso es interesante darle una perspectiva diferente", explica a EFE Daniela Valverde, dueña de 'Mida Catering'.

Valverde fue una de las cocineras que mostró las posibilidades gastronómicas de esta fruta durante el Banana Time Guayaquil 2026, la mayor convención de esta industria bananera en Latinoamérica, donde exploró el perfil cítrico del banano y lo incorporó a preparaciones saladas.

La experta explicó que para sus preparaciones utilizó bananos sobremadurados, que sometió a un proceso de fermentación para obtener una base ácida con la que elaboró un ceviche.

Además, aprovechó las cáscaras quemadas para producir cenizas que incorporó a un bao, un pan de origen asiático, y preparó una mayonesa a partir de banano fermentado. "El banano es muy versátil, si lo aprovechamos bien se pueden hacer muchas presentaciones", indicó.

Las aplicaciones también llegan a las carnes. Valverde explicó que utiliza banano fermentado y vinagre elaborado a partir de esta fruta para curar o macerar distintos cortes, aprovechando su acidez.

Jonathan Gallardo, profesor de la Escuela de los Chefs, coincidió en que con el banano "se pueden hacer mil cosas" y presentó ante el público de la convención unos ñoquis de la fruta madura.

"Decidimos reemplazar la papa por este producto estrella. El objetivo es aplicar otro tipo de técnicas para demostrar que si el banano está maduro o dulce, no solo lo podemos utilizar para un postre. En este caso se puede ver la versatilidad jugando con sabores salados", señaló.

Para Jefferson Macías, del restaurante Marrecife, la clave está en conocer las distintas etapas de maduración del banano y los perfiles de sabor que desarrolla en cada una.

El producto pasa de un estado verde a uno maduro y luego a una maduración avanzada, en la que comienza a fermentar, lo que permite aprovechar sus características para diferentes preparaciones, desde platos de entrada y fuertes hasta postres y bebidas.

Recuerda que frutos tradicionales como el banano se pueden utilizar incluso en la coctelería, algo que ya están aplicando en el restaurante en el que trabaja.

Esa versatilidad también se pudo palpar durante el concurso de innovación que se realizó en el Banana Time Guayaquil 2026, organizado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), en el que cinco parejas de estudiantes de cocina presentaron ante un jurado platos en los que esta fruta era la protagonista.

Pierina Escobar y Anahí Cerezo, por ejemplo, utilizaron cáscaras de banano deshidratado para hacer una harina y también para esferas gelificadas; y, además, prepararon un caramelo de banano salado.

Valverde señala que los platos innovadores con banano son bien recibidos en países como Francia o España, a donde ha llevado sus creaciones y las personas se han sorprendido positivamente al ver las múltiples formas en las que se puede consumir esta fruta.

Agrega que el banano es reconocido en el extranjero como uno de los emblemas del país, por lo que considera que debe impulsarse más en la gastronomía, ya que puede ser una puerta de entrada para acercar a otros públicos a la cocina ecuatoriana a través de un ingrediente tan común y cotidiano.

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