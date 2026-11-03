ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 21:00

Las exportaciones pesqueras de Perú cerrarán este año "en rojo" por el impacto de El Niño

Imagen sin descripción

Lima, 3 nov (EFE).- Las exportaciones pesqueras de Perú, unas de las actividades que generan mayores ingresos para el país andino, cerrarán este año "en rojo" por el impacto del fenómeno climático de El Niño, mientras se mantiene como "una incógnita" la situación que afrontará el sector durante 2027, alertó este martes la Asociación de Exportadores (ADEX).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Si la primera temporada del próximo año se abre tarde o con una cuota baja, las empresas habrán mantenido su flota en puerto durante más de un año, desde fines de abril de 2026, acumulando costos fijos", comentó, al respecto, el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura del gremio, José Ernesto Muñoz, en un comunicado emitido por ADEX.

El representante recordó que la harina y el aceite de pescado, elaborados principalmente a partir de anchoveta, representan casi la mitad de las exportaciones pesqueras peruanas y dijo que sus envíos seguirán disminuyendo por las restricciones que enfrenta actualmente la extracción de este recurso.

Explicó, en ese sentido, que el calentamiento del mar altera la distribución y el comportamiento de especies como la anchoveta, que va hacia zonas más profundas cercanas a la costa y se desplaza hacia el sur, además de presentar cambios en sus periodos de desove.

Aunque el representante respaldó la decisión de no autorizar una segunda temporada de pesca en la zona norte y centro del país, con el objetivo de proteger el recurso, agregó que esta medida tendrá un costo económico importante para la industria, además del impacto en unos 80.000 puestos de trabajo, que pueden ponerse en riesgo ante la paralización de la actividad.

Por ese motivo, Muñoz solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apruebe una línea de financiación con garantía estatal, que incluya a las pequeñas empresas pesqueras formales, además de postergar los pagos de impuestos hasta fines de 2027, fraccionar deudas y garantizar la cobertura de la seguridad social para los tripulantes.

También consideró que es necesario establecer un protocolo económico y laboral para activar medidas oportunas ante futuras emergencias climáticas, así como impulsar la cadena de frío, los desembarcaderos pesqueros, la acuicultura, la diversificación de mercados y el procesamiento local de productos con mayor valor agregado.

La Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX informó que, entre enero y agosto de 2026, los despachos peruanos al exterior de productos pesqueros (tradicionales y para consumo humano directo) ascendieron a 2.977 millones de dólares, lo que implicó una contracción de 13,3 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Según la información, el resultado respondió principalmente al retroceso de la pesca tradicional, cuyos envíos sumaron 1.397 millones de dólares, con una caída de 26,8 %, un desempeño que estuvo marcado por las alteraciones asociadas al fenómeno de El Niño, que afectan la disponibilidad de anchoveta.

Sin embargo, el sector de pesca-acuicultura mostró un desempeño favorable, ya que el volumen exportado de pota (calamar gigante) aumentó 56 % entre enero y agosto, pero la caída de los precios internacionales limitó obtener mayores ingresos para el país.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: siete ya están bajo custodia policial
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
05
Política
Luego de 11 horas, Peña rompe el silencio en la crisis de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar