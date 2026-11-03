Las llegadas de migrantes irregulares a España en lo que va de año superan a las de 2025

El último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior español, que no incluye las cifras relativas a la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta, recoge 32.942 llegadas en total desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de octubre, un 8,9 % más que a estas alturas de 2025, la gran mayoría por vía marítima.

Esta es la primera vez que las llegadas irregulares en 2026 superan las de 2025, ya que la tónica general de este año había sido el descenso, con bajadas de hasta el 61,2 % en toda España y de más del 85 % en las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, en algunos periodos.

En el caso del archipiélago canario, el ministerio de Interior contabilizó desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre 13.327 entradas irregulares, un 5,5 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando en la primera mitad de 2026 esta reducción acumulada era del 7,2 %.

Desde el pasado 1 de enero llegaron a estas islas españolas 160 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, 71 menos que en 2025 a través de la conocida como 'ruta canaria', la más mortífera del mundo.

El de octubre fue un aumento muy importante, ya que llegaron de forma irregular más personas en este mes a las islas (6.194) que en todo el primer semestre del año (3.708).

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Además, se trata del mes de octubre con más llegadas desde el de 2023, cuando arribaron 15.729 personas a este archipiélago.

Este aumento de llegadas también se tradujo en la pérdida de vidas en el mar: el pasado 30 de octubre, cuatro personas, entre ellos un bebé, murieron a bordo de un cayuco que fue rescatado de madrugada tras una travesía de ocho días desde Gambia con 115 ocupantes, y otras seis necesitaron asistencia hospitalaria.

En cuanto a las Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo, el balance recoge 7.188 llegadas irregulares a bordo de 399 embarcaciones, un 14,5 % más de accesos que en 2025, cuando arribaron 342 pateras.

Al territorio peninsular español también accedieron más personas que el año pasado: 7.615 este 2026 frente a 6.593 en 2025.

Las llegadas por vía marítima -a bordo de embarcaciones- a las ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África son pocas: 2 en Ceuta y 23 en Melilla, en ambos casos menos que las 4 y 25 del año pasado, respectivamente.

Y en concreto, a Ceuta, sin contar la entrada masiva de migrantes de julio, accedieron de forma irregular 4.076 personas, un 36,1 % más, y a Melilla 711, lo que se traduce en un aumento del 165,3 %.