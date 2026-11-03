ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:00

Las llegadas de migrantes irregulares a España en lo que va de año superan a las de 2025

Imagen sin descripción

Madrid, 3 nov (EFE).- El número de migrantes que llegaron de forma irregular a España en lo que va de 2026 superó por primera vez las cifras de 2025 aun sin contar la crisis migratoria de julio en la ciudad española de Ceuta, con un repunte de personas arribadas a las Islas Canarias en octubre de 6.194 personas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior español, que no incluye las cifras relativas a la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta, recoge 32.942 llegadas en total desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de octubre, un 8,9 % más que a estas alturas de 2025, la gran mayoría por vía marítima.

Esta es la primera vez que las llegadas irregulares en 2026 superan las de 2025, ya que la tónica general de este año había sido el descenso, con bajadas de hasta el 61,2 % en toda España y de más del 85 % en las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, en algunos periodos.

En el caso del archipiélago canario, el ministerio de Interior contabilizó desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre 13.327 entradas irregulares, un 5,5 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando en la primera mitad de 2026 esta reducción acumulada era del 7,2 %.

Desde el pasado 1 de enero llegaron a estas islas españolas 160 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, 71 menos que en 2025 a través de la conocida como 'ruta canaria', la más mortífera del mundo.

El de octubre fue un aumento muy importante, ya que llegaron de forma irregular más personas en este mes a las islas (6.194) que en todo el primer semestre del año (3.708).

Además, se trata del mes de octubre con más llegadas desde el de 2023, cuando arribaron 15.729 personas a este archipiélago.

Este aumento de llegadas también se tradujo en la pérdida de vidas en el mar: el pasado 30 de octubre, cuatro personas, entre ellos un bebé, murieron a bordo de un cayuco que fue rescatado de madrugada tras una travesía de ocho días desde Gambia con 115 ocupantes, y otras seis necesitaron asistencia hospitalaria.

En cuanto a las Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo, el balance recoge 7.188 llegadas irregulares a bordo de 399 embarcaciones, un 14,5 % más de accesos que en 2025, cuando arribaron 342 pateras.

Al territorio peninsular español también accedieron más personas que el año pasado: 7.615 este 2026 frente a 6.593 en 2025.

Las llegadas por vía marítima -a bordo de embarcaciones- a las ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África son pocas: 2 en Ceuta y 23 en Melilla, en ambos casos menos que las 4 y 25 del año pasado, respectivamente.

Y en concreto, a Ceuta, sin contar la entrada masiva de migrantes de julio, accedieron de forma irregular 4.076 personas, un 36,1 % más, y a Melilla 711, lo que se traduce en un aumento del 165,3 %.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar