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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 16:30

LatinoJustice supervisa voto latino en varios estados en comicios legislativos de EEUU

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Nueva York, 3 nov (EFE).- La organización de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF informó de que este martes, día de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cuenta con observadores electorales bilingües en condados con gran población hispana y donde, históricamente, han surgido dificultades relacionadas con el proceso de votación.

Por EFE
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De acuerdo con un comunicado, la organización ha puesto en marcha su programa "Cada voto cuenta" en Nueva York, Florida, Pensilvania y Georgia.

Recodó que los latinos constituyen uno de los bloques electorales de mayor crecimiento y mayor influencia en el país, con más de 39 millones de ciudadanos latinos elegibles para votar.

La presidenta y asesora jurídica de LatinoJustice, Lourdes M. Rosado, recordó a los electores que tienen derecho a emitir su voto sin ser discriminados, intimidados "ni enfrentar barreras innecesarias" y les pidió que se mantengan en fila aunque hayan largas filas.

"Si se encuentra con agentes policiales en un centro de votación, usted aún puede votar. Si su presencia le hace sentir inseguro, priorice su seguridad y comuníquese con la línea de ayuda para votantes o con los funcionarios electorales desde un lugar seguro", indicó.

También recordó que si aún está en fila al momento de cierre del colegio electoral, tiene derecho a emitir su voto.

Destacó que si los latinos enfrentan algún inconveniente pueden llamar para recibir asistencia al 1-888-VE-Y-VOTA, una línea directa en español de la coalición de Protección Electoral administrada por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).

En esta línea les pueden ayudar a resolver diversos problemas como el de intimidación para emitir el sufragio, centros de votación cerrados o trasladados, si su nombre no está en el padrón electoral, rastrear una boleta enviada por correo, entre otros.

"Hoy, la diferencia entre votar y volver a casa sin haberlo hecho puede depender de una sola conversación", indicó por su parte en un comunicado Erica Bernal Martínez, directora ejecutiva de NALEO.

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