Llega a Cuba un nuevo envío de ayuda humanitaria de EE.UU. para la Diócesis de Cienfuegos

Este cargamento, compuesto por setecientos kits de alimentos y setecientos kits de artículos de higiene, es el segundo paquete de asistencia de EE.UU. para la zona centro-sur de la isla, y está destinado a la parroquia de "La Santa Cruz", del municipio Cruces, y sus comunidades, detalló una nota informativa en redes sociales.

La directora de Cáritas Cienfuegos, Isabel Palenque Guillemi, precisó que la entrega del donativo comenzará este miércoles, 4 de noviembre, "a través de los puntos identificados, y también se llevará a las casas de personas en situación de cuidados que no puedan trasladarse a los lugares".

Los voluntarios se encargarán de la distribución de los módulos de acuerdo con el registro de los hogares más vulnerables, "con apego a los criterios de selección dispuestos: inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso agua", señala la nota.

Entre los beneficiarios que se tendrán en cuenta, se incluye a "los mayores de 60 años, personas con discapacidad o encamados, mujeres embarazadas o lactantes, y niños menores de cinco años".

Así mismo, el texto indica que esta ayuda "aunque tiene un carácter limitado frente a la enorme crisis del país, en la Diócesis de Cienfuegos unas 10.200 familias en situación de pobreza podrían ser beneficiadas".

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El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de cien millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

De acuerdo con reportes de Cáritas Cuba, de ese fondo de cien millones de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense, sesenta millones se gestionan por medio de la Iglesia Católica.

Tras el arribo de los primeros cargamentos, los voluntarios católicos han entregado los módulos a familias necesitadas en las provincias centrales de Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y uno a Cienfuegos.

También han realizado esa labor en las provincias occidentales de Pinar del Río, Matanzas y La Habana.

Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún; más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La llegada de los donativos se da en un momento de escalada en la controversia verbal entre La Habana y Washington, considerado como el de mayor tensión de sus relaciones en décadas.

Además, la situación se enmarca en la profunda crisis económica que padece la isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas ecónomicas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización parcial.

A todo lo anterior se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington, con un cerco petrolero y medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales de la economía que han agravado la crisis económica y energética en la isla.