Los demócratas retienen sus bastiones del este como Virginia, Massachusetts y Nueva Jersey

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.

Todos esos estados se presentaban como victorias claras para los demócratas, según las encuestas.

Antes, los medios habían proyectado una primera victoria clave: la del senador demócrata Jon Ossoff en Georgia, un resultado esencial para aspirar a la mayoría en la Cámara Alta, actualmente en manos de los republicanos.

Los demócratas necesitan arrebatar a los republicanos al menos cuatro de los seis estados en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine Ohio y Texas.