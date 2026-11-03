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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 13:25

Melania Trump se reunirá con enviados de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca

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Washington, 3 nov (EFE).- La primera dama estadounidense, Melania Trump, anunció este martes que se reunirá con enviados de Rusia y Ucrania en un acto en la Casa Blanca el próximo jueves, en el que abordará la situación del alto el fuego localizado que ayudó a concretar en la ciudad ucraniana de Oleshki.

Por EFE
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Un comunicado de la Oficina de la Primera Dama resaltó la cita "entre dos naciones que se encuentran en guerra" como un "momento extraordinario en la historia de los Estados Unidos".

"La señora Trump inició por su cuenta un acercamiento entre las dos naciones beligerantes y logró un alto el fuego en Oleshki y en la región circundante de Jersón. Este logro constituye una iniciativa diplomática sin precedentes por parte de una primera dama estadounidense", afirma el texto.

Se prevé además que Melania Trump ofrezca declaraciones públicas sobre el alto el fuego, el de mayor duración y alcance desde el inicio de la guerra en 2022.

La tregua fue celebrada por Moscú y Kiev como una exitosa misión humanitaria que permitió llevar ayuda a la población de Oleshki, ocupada desde 2022, y evacuar a quienes lo necesitaban.

Como parte de la operación, también fueron puestos fuera de peligro unos 167 civiles en localidades del territorio controlado por Ucrania a lo largo del río Dniéper que sufren ataques diarios por parte del ejército ruso.

El Kremlin agradeció a la primera dama pero afirmó que de momento no tienen planes de operaciones similares en otras regiones azotadas por el conflicto.

Melania Trump anunció el pasado 23 de octubre que había ayudado a concretar un alto el fuego en Oleshki, ciudad al "borde del desastre" en la línea del frente, en "su función oficial de Intermediaria Exclusiva".

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió el trabajo de su esposa e incluso se mostró abierto a la idea de que la exmodelo eslovena participe en una potencial cumbre de paz entre Kiev y Moscú: "No es la peor idea que he escuchado", dijo.

La primera dama ha trabajado para propiciar el regreso de niños rusos y ucranianos separados por la guerra, esfuerzos por los que han regresado a sus hogares unos 34 menores, según datos de su oficina.

La reunión en la Casa Blanca también tiene lugar en medio de esfuerzos de Washington por relanzar un proceso de paz y tras el anuncio de una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, centrada en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria.

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