Merz exige que Europa tenga voz en negociaciones sobre Ucrania y anuncia cumbre en Berlín

"(...) en dos semanas organizaremos aquí en Berlín una cumbre de la Coalición de Voluntarios junto a Francia y el Reino Unido", indicó Merz en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien le agradeció la invitación.

Merz señaló que habrá "una amplia representación de mandatarios" para fijar los compromisos de asistencia para 2027, centrados principalmente en el plano militar en la cumbre, pero también se reafirmará la disposición de los europeos a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania tras un alto el fuego y la continuidad de los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa en el país invadido.

"Por consiguiente, nuestro mensaje a Rusia es: ha llegado el momento de poner fin a esta guerra. El alto el fuego localizado en Oleshki puede servir de modelo para un cese al fuego en el ámbito energético y en el mar Negro", sostuvo Merz, en referencia a la reciente tregua humanitaria que hubo en la ocupada localidad ucraniana de la región sureña de Jersón para evacuara a los ciudadanos y entregar ayuda a los que querían permanecer en ella.

Merz recalcó que "Rusia se ha negado obstinadamente a esto hasta el momento" y con sus ataques en el mar Negro, "arriesga una mayor escalada", dado que "está provocando una crisis alimentaria mundial a expensas de las naciones y los países más pobres del mundo", dijo.

El canciller alemán recalcó que, "una nueva ronda de negociaciones de paz es, por lo tanto, el paso correcto", en alusión a las conversaciones que mantendrán Rusia y Ucrania a nivel técnico bajo mediación de EE.UU. en Abu Dabi los próximos días 10 y 11.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Merz agradeció a Emiratos Árabes Unidos que acoja la cita, la primera trilateral desde febrero pasado cuando se interrumpieron por la guerra estadounidense en Irán, si bien recalcó que "es fundamental que Rusia entable por fin negociaciones serias sobre un alto el fuego y un posterior acuerdo de paz", algo que no ve por ahora.

En opinión de él, en todo caso "los elementos centrales de una solución de paz -ya sea sobre sanciones o sobre la arquitectura de seguridad- solo pueden resolverse con nosotros, los europeos, y todos los involucrados lo saben con total claridad".

"Ahora corresponde a Rusia demostrar que está dispuesta a entablar negociaciones serias", subrayó.

Merz añadió que hasta entonces, "aumentaremos la presión sobre Moscú y seguiremos apoyando a Ucrania con todas nuestras fuerzas", lo que incluye el ejercicio militar vinculado a las futuras garantías de seguridad que comienzan estos días denominado "Koalicja2026".

Estas maniobras tienen su epicentro en Polonia, aunque también se desarrollarán en el espacio aéreo de Rumanía y en la parte occidental del mar Negro, y en ellas participan Alemania y efectivos militares del Reino Unido y Francia, además de fuerzas polacas.

Un día después de la cumbre en Berlín se celebrará además el noveno Foro Económico germano-ucraniano en la capital alemana.

"Alemania, como el mayor socio de apoyo de Ucrania, asume exactamente esa responsabilidad. Lo hacemos porque esta guerra nos afecta directamente. El desenlace de esta guerra marcará la seguridad europea durante mucho tiempo", resaltó Merz.