Migrantes hondureños parten en una nueva caravana hacia EE.UU. por desempleo e inseguridad

"Tomamos la decisión de irnos porque la situación está muy dura en nuestro país", dijo una hondureña que emprendió el viaje junto a su esposo, sus dos hijos y un nieto.

La mujer, identificada como Daniela Montiel, afirmó que decidió abandonar el país para "darle una vida mejor" a sus hijos, ante la falta de oportunidades económicas.

Los migrantes, entre hombres, mujeres y niños, comenzaron a llegar este martes a la Central Metropolitana de Transporte de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, procedentes de distintas regiones del país.

Otra hondureña, identificada solamente como Danery, indicó que viajaba sola debido a la inseguridad en El Progreso, departamento de Yoro, donde permanecen su esposo y sus cuatro hijos.

"Tenía mi propio negocio, pero me robaron todo y ha sido muy difícil recuperarnos", señaló la mujer, quien lleva consigo apenas una mochila y la esperanza de alcanzar el llamado "sueño americano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los migrantes partieron con destino al puerto de Corinto, en el departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala, y aunque algunos reconocieron que conocen las dificultades del trayecto, principalmente al ingresar a México, coincidieron en que abandonan Honduras por la falta de oportunidades laborales y la inseguridad.

La convocatoria de la nueva caravana fue difundida, como en otras ocasiones, en redes sociales, pero hasta ahora no se conoce quién o quiénes son los organizadores.

Las autoridades de Tegucigalpa estiman que alrededor de 1,8 millones de hondureños viven en el exterior, la mayoría en Estados Unidos.

Los hondureños que residen fuera del país envían remesas familiares que en el tercer trimestre de 2026 superaron los 10.000 millones de dólares, una cifra equivalente a alrededor del 25 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras, según cifras del Banco Central (BCH).

La Administración del presidente, Donald Trump, emitió la semana anterior restricciones de visa a más de quince personas supuestamente involucradas en la organización de las recientes caravanas de migrantes que han salido desde Centroamérica y México con el objetivo de cruzar su frontera.

Las caravanas migrantes adquirieron notoriedad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades de vida y desde ese entonces se han convertido en un debate político en Estados Unidos, donde Trump lo ha utilizado como un argumento electoral desde las legislativas de 2018.