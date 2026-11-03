Milei y León XIV compartirán mensaje televisivo en el inicio de visita papal a Argentina

El Santo Padre y el mandatario emitirán una comunicación conjunta en cadena nacional a las 19.00 hora local (22.00 GMT) del domingo 8, en lo que será la última actividad de la jornada que comenzará en la tarde en que el vuelo papal aterrice en Buenos Aires proveniente de Uruguay.

Antes, León XIV visitará a Milei en la Casa Rosada -sede de Gobierno- y concurrirá a un encuentro con autoridades provinciales, ministro del Gabinete nacional, integrantes del Congreso y representantes de la sociedad en el Palacio Libertad.

Milei estará al pie del avión del papa cuando arribe y cuando parta, ya que Presidencia confirmó este martes que no solo lo recibirá en el aeropuerto Jorge Newbery el 8, sino que también lo despedirá el 11 en el aeropuerto Pistarini de Ezeiza.

El lunes 9, el papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad; y celebrará la primera de tres multitudinarias misas, en este caso en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes sindicales y empresariales en la Universidad Católica Argentina, con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y cerrará la jornada con una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

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El martes 10 será el turno de su viaje a la ciudad de Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, donde ofrecerá misa para cientos de miles de personas y luego se reunirá con religiosos católicos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

A su regreso a la capital argentina, protagonizará un recorrido en el papamóvil por las calles y culminará tomando parte de una vigilia con la juventud.

El miércoles 11 visitará un complejo penitenciario y más tarde celebrará su tercera y última misa en Luján, en la provincia de Buenos Aires, y se despedirá de Argentina con rumbo a Perú.