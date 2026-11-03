Ministro Exteriores España resalta cooperación bilateral para garantizar seguridad hídrica

El responsable de Exteriores hizo estas declaraciones al inaugurar en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el diálogo "Resiliencia climática y agua: un compromiso compartido", en el marco de las actividades previas a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Madrid.

En este acto paralelo, destinado a renovar las alianzas estratégicas entre España y Latinoamérica sobre gestión hídrica, sostenibilidad urbana y desarrollo de infraestructuras, participaron también algunos responsables iberoamericanos.

Albares destacó que "hoy el agua está también en el centro del cambio climático, y la práctica totalidad de los pactos climáticos se manifiestan a través del agua por exceso o por escape".

"Sean sequías o inundaciones, todo ello es cada vez más frecuente y más intenso. Ningún país puede afrontar solo el impacto creciente de la emergencia climática", observó el político, para agregar que "estos fenómenos hidrometeorológicos no conocen frontera, y es por eso que la cooperación bilateral es más importante".

Como ejemplo puso el caso de Perú, con efectos como El Niño, "cuya intensidad ha aumentado alrededor de un 16 % en los últimos años y cuyos devastadores efectos cada vez van a ser más intensos"; así como España, donde se han registrado fenómenos como la dana, dijo.

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Albares remarcó igualmente que "la seguridad hídrica ya no se trata solo de un reto ambiental o de desarrollo", sino que es "una cuestión de estabilidad económica, de seguridad, de bienestar de todos nosotros".

En ese sentido, apuntó que "la escasez de agua, los fenómenos extremos, la degradación de los recursos hídricos tienen impactos directos en la seguridad alimentaria, en la salud, sobre los movimientos migratorios, sobre la cohesión y la igualdad social".

Todo ello hace que la seguridad hídrica sea ya "un factor político de primer orden y a través de estos fenómenos y de la escasez del agua, se incrementan los conflictos".

El ministro aprovechó "una cita internacional tan importante como la Cumbre Iberoamericana de Madrid" para instar a "seguir impulsando políticas concretas que mejoren la vida de los ciudadanos, diseñando instrumentos de cooperación y estableciendo espacios de diálogo".

Albares también puso en valor el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, un instrumento de la Cooperación española para impulsar el acceso a agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe. Debe ser "un referente" para seguir impulsando "políticas de instrumentos valiosos en materia de resiliencia climática", dijo.

Durante el acto, Eva Granados, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, enfatizó la importancia del "concepto de alianza" en este contexto al recordar que "el agua está en el corazón del cambio climático".

"Por eso creemos que gestionar mejor el agua, desde la lógica del multilateralismo, es lo más importante. Los fenómenos hidrológicos no conocen fronteras y sabemos que la cooperación es la clave", argumentó Granados.

Por su parte, Carlos Paz, viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, consideró "fundamental" el fortalecimiento de "la cooperación internacional mediante financiamiento suficiente, predecible y asequible, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidad".

"Para Bolivia, la seguridad hídrica no es únicamente una cuestión ambiental, es una prioridad estratégica para la salud, la seguridad alimentaria, la producción, el desarrollo socioeconómico y la equidad territorial. Debemos asumirla como una responsabilidad compartida y eje fundamental de la integración y cooperación", señaló.