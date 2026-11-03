Misterios cotidianos y amenazantes: seis obras de Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026

Estas son algunas de las obras más destacadas de la escritora catalana, la gran autora del cuento español, deudora de Poe, Henry James, Chéjov, Kafka, Borges o Cortázar y reconocida con otros prestigiosos premios como son el Nacional de Literatura y el Nacional de las Letras.

Fue su debut en 1980. El relato que da título al libro narra el paso de la infancia a la adolescencia de una niña que, tras el divorcio de sus padres, es enviada a un internado junto a su hermana, con un carácter especial. Con gran éxito de crítica y público, la editorial Tusquets lo publica desde 1988 conjuntamente con 'Los altillos de Brumal', que apareció originalmente en 1983.

Una de las tres novelas que ha escrito, otra vía de acceso para ingresar en su universo. Siete años después de la muerte de Eloísa, su hija siente el impulso de conocer el escenario de su infancia. Para ello, viaja desde París hasta un valle perdido al otro lado de los Pirineos donde radica el caserón familiar. Lo que había concebido como una visita llena de afecto y cordialidad terminará derivando en un encuentro sombrío y desconcertante.

Una especie de libro de memorias, con elementos de novela y cuento, donde lo onírico y lo real se entremezclan, y que le valió el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos. Fernández Cubas cuenta sobre sus viajes y cosas que le han ocurrido, que ha vivido, pero también que le han contado otros.

Tres cuentos de fantasmas donde las apariciones, los fantasmas o los sueños hablan al lector de las interioridades más recónditas del individuo y de los cambios irremediables de la vida.

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Un comerciante sufre en África los efectos de una extraña maldición al alojarse en un pequeño hotel en apariencia tranquilo y confortable; un joven de buena familia decide emplear su tiempo y sus viajes en investigar una casta humana nacida para el mal; y una anciana suspicaz, temerosa de que sus familiares la ingresen en una residencia, atribuye a un 'simpático' moscardón su alteración de rutinas y el reencuentro con viejas compañeras de colegio.

Un libro de relatos que recupera la inquietud y los miedos propios de la infancia. Recibió el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa. El relato principal narra la historia de una niña que se aísla en un mundo paralelo y fantástico, lo que genera en su hermana una envidia feroz.

Los otros cinco relatos funcionan de forma independiente pero se articulan como una espiral, con algunos elementos que pasan de uno a otro: una mujer al borde del desahucio que confía en una anciana que le invita a un café, un grupo de escolares que ve perturbada su serenidad mientras contempla un cuadro o dos hermanos que conocen una singular tribu del Amazonas son algunos de los protagonistas.

Seis historias con un 'hilo misterioso' que las une. Una nace de un sueño reciente en italiano; otra tiene que ver con un hecho que ocurrió hace más de viente años en la región española de Extremadura; uno de los relatos transcurre en su época de estudiante universitaria y otros surgen de su afición al cine.

La escritora tan pronto ahonda en lo que ocurre en la casa de dos hermanas como lleva al lector hasta la catedral de una ciudad italiana en la que suceden hechos que pueden verse como sobrenaturales.