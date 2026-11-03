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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 19:45

Muere una joven tras ser apuñalada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York

Imagen sin descripción

Nueva York, 3 nov (EFE).- La corredora de origen salvadoreño Katie Suárez, apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el Maratón de Nueva York, falleció el lunes, según informó este martes su madre a los medios locales.

Por EFE
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La joven, de 28 años, estaba con soporte vital en el Hospital NYU Langone del condado de Brooklyn, y murió tres días después de su agresión, sin que hasta el momento la policía sepa la razón ni tenga pistas del agresor.

Su madre Yasira Suárez, que habló hoy por primera vez desde el incidente, pidió justicia e hizo un llamado a cualquier persona que tenga información que la comparta con la policía, que no cuenta con videos de vigilancia que hayan captado lo ocurrido.

Suárez dijo además que quiere que recuerden a su única hija por la persona que era, que celebren su sonrisa y que encuentren consuelo en su dolor, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

Los investigadores creen que el ataque a Suárez fue aleatorio y no tuvo como objetivo robarle, ya que conservaba su teléfono y otras pertenencias y han ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso.

"Ella nunca pensó que algo así pudiera sucederle, porque yo siempre le decía: 'Cariño, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado', y ella me respondía: 'Mamá, no me va a pasar nada, mamá, estaré bien, no me va a pasar nada, mamá'", recordó Suárez.

Su madre dijo además que tenía previsto acompañar a su hija ese día a correr, pero no pudo.

Cuando Katie dejó de enviar mensajes a su familia y no llegó a su casa, sus padres salieron a buscarla.

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