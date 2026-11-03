Nevada, ante la posibilidad de elegir al primer gobernador afroamericano del oeste de EEUU

Ford se enfrenta al actual gobernador, el republicano Joe Lombardo, que busca un segundo mandato.

Hasta último momento, ambas campañas han estado recibiendo apoyo económico para definir el estado, que se ha definido en las últimas elecciones como un estado bisagra.

Lombardo ya había hecho historia cuando fue elegido, al convertirse en el primer republicano en llegar a ser gobernador de Nevada desde 1996, en una elección que ganó por aproximadamente 15.000 votos.

Con este antecedente, los analistas no se han atrevido a inclinar la balanza por alguno de los dos candidatos.

En 2019, Ford hizo historia al convertirse en el primer afroestadounidense elegido para un cargo constitucional estatal en Nevada, como fiscal general.

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Ahora, una victoria en las urnas marcaría otro hito: sería el primer gobernador de raza negra en la historia del estado, y el primero en la costa oeste de EE.UU.

El demócrata ha recibido el respaldo total del movimiento sindical, en especial de los trabajadores de la industria hotelera.

El sindicato Culinary Union 226 y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) han expresado su apoyo a Ford, quien centró su campaña para las elecciones generales en visitas a sedes sindicales y pequeños negocios

Ted Pappageorge, secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, que representa a la mayoría de empleados de hoteles de Las Vegas, dijo en un comunicado que Lombardo "ha sido el mayor defensor" del presidente, Donald Trump, y no lo ha enfrentado respecto a los aranceles, la guerra y el alto costo de la vida.

"Nevada necesita un verdadero cambio de rumbo, y eso comienza con la elección de Aaron Ford como el próximo gobernador de Nevada", agregó el sindicalista.