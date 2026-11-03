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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 20:35

Paraguay registra inflación del -0,1 % en octubre por bajadas en precios de los alimentos

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Asunción, 3 nov (EFE).- La inflación de Paraguay en octubre se ubicó en el -0,1 %, una tasa inferior al 0,1 % registrado en septiembre, el mes precedente, a raíz de disminuciones en los precios de los alimentos, informó este martes el emisor.

Por EFE
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue similar al observado en el mismo periodo de 2025 (-0,1 %), según un informe del Banco Central de Paraguay (BCP).

De este modo, la inflación acumulada se sitúa en el 1,8 %, por debajo del 3,2 % registrado en el mismo lapso del año pasado.

En tanto que la inflación interanual se ubicó en 1,7 %, similar al resultado de septiembre y menor al 4,1 % observado en octubre de 2025.

Dentro de la agrupación de alimentos, las principales disminuciones fueron en las hortalizas y tubérculos frescos (-10 %), la carne de pescado (-5,2 %), las frutas frescas (-2,1 %) y la carne de cerdo (-1,3 %).

En informe indica que también bajaron de precio las vacaciones y paquetes turísticos (-2,6 %), los automóviles (-1,3 %) y los bienes de origen importado, especialmente los electrodomésticos, debido a la apreciación de la moneda local, el guaraní, respecto al dólar estadounidense.

El emisor aseguró que "estas disminuciones fueron contrarrestadas por los incrementos en carne vacuna", que se encareció un 0,8 %.

Por el contrario, subieron los combustibles (2,5 %) que se explica por los incrementos en los precios internacionales del petróleo, añadió la entidad.

En septiembre pasado, el BCP redujo del 3,3 % al 3 % el pronóstico de la inflación para 2026.

La meta de inflación de Paraguay para este año es del 3,5 %.

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