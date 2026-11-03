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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 20:35

Parlamento venezolano aplaza por segunda vez la reforma de ley del sistema eléctrico

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Caracas, 3 nov (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó este martes por segunda ocasión el debate definitivo de la reforma de la ley del servicio eléctrico, una iniciativa que busca propiciar las inversiones privadas en este sector, golpeado por apagones que se han recrudecido durante el último año después de más de una década de crisis.

Por EFE
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El debate se pospuso a petición del diputado chavista Pedro Carreño, quien consideró que el Legislativo ya había avanzado de "manera fecunda" en la discusión de algunos de los más de 20 artículos a reformar. Se espera que la discusión continúe en una próxima sesión.

La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional así como los "intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización", según una lectura de la ley que se hizo en el Parlamento durante una sesión ordinaria.

El instrumento promete "contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad", así como "asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas".

Además, "favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas".

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, desencadenando protestas sociales en distintos sectores. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, el fenómeno climático de El Niño y supuestos sabotajes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hace una semana que "pronto" llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales.

Rodríguez también ha prometido que para antes de que termine el año la ley del servicio eléctrico quedará aprobada.

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